Śląska policja poinformowała w sobotę, że 49-letni mieszkaniec Częstochowy usłyszał "zarzut złamania zakazu przetrzymywania i posiadania niebezpiecznego zwierzęcia". Mężczyzna trzymał niedźwiedzia brunatnego na terenie gminy Kłomnice w województwie śląskim. Zwierzę trafiło do poznańskiego ogrodu zoologicznego.

Mieszkaniec Częstochowy odpowie za przetrzymywanie niedźwiedzicy. Zwierzę trafiło do zoo w Poznaniu / Policja Śląska / Policja

Zastępca dyrektora Centralnego Azylu dla Zwierząt Grzegorz-Prószyński podziękował funkcjonariuszom za zaangażowanie.

"Wasza komenda jest pierwszą w Polsce, która oficjalnie przekazała zwierzę do azylu. Niedźwiedź dojechał cały i zdrowy do ZOO Poznań. (...) Niebawem, po badaniach, zaprasza do siebie w odwiedziny" - napisał w wiadomości zacytowanej przez śląską policję.

Zarzuty dla mieszkańca Częstochowy. Przetrzymywał niedźwiedzia

Policja zaznaczyła, że zwierzę wcześniej było przetrzymywane w warunkach niezgodnych z przepisami. Dlatego 49-letni mężczyzna usłyszał zarzut złamania zakazu przetrzymywania i posiadania niebezpiecznego zwierzęcia, za co może grozić kara do pięciu lat więzienia.