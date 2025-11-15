Śląska policja poinformowała w sobotę, że 49-letni mieszkaniec Częstochowy usłyszał "zarzut złamania zakazu przetrzymywania i posiadania niebezpiecznego zwierzęcia". Mężczyzna trzymał niedźwiedzia brunatnego na terenie gminy Kłomnice w województwie śląskim. Zwierzę trafiło do poznańskiego ogrodu zoologicznego.

Zastępca dyrektora Centralnego Azylu dla Zwierząt Grzegorz-Prószyński podziękował funkcjonariuszom za zaangażowanie. 

"Wasza komenda jest pierwszą w Polsce, która oficjalnie przekazała zwierzę do azylu. Niedźwiedź dojechał cały i zdrowy do ZOO Poznań. (...) Niebawem, po badaniach, zaprasza do siebie w odwiedziny" - napisał w wiadomości zacytowanej przez śląską policję.

Zarzuty dla mieszkańca Częstochowy. Przetrzymywał niedźwiedzia

Policja zaznaczyła, że zwierzę wcześniej było przetrzymywane w warunkach niezgodnych z przepisami. Dlatego 49-letni mężczyzna usłyszał zarzut złamania zakazu przetrzymywania i posiadania niebezpiecznego zwierzęcia, za co może grozić kara do pięciu lat więzienia. 

Przepisy o Centralnym Azylu dla Zwierząt z listopada 2022 roku weszły w życie z początkiem 2024 roku.

Instytucja już działa, ale sama placówka ma powstać w miejscowości Warszawianka w gminie Lesznowola niedaleko stolicy. Znajdą tam schronienie cztery gatunki zwierząt, w tym "inwazyjne gatunki obce", gatunki CITES (zwierzęta zagrożone wyginięciem i chronione Konwencją Waszyngtońską), gatunki niebezpieczne dla życia i zdrowia ludzi oraz gatunki objęte ochroną.

Śląska policja podkreśla, że sprawę nielegalnie przetrzymywanej niedźwiedzicy od ponad roku prowadziła funkcjonariuszka wydziału zwalczającego przestępczość gospodarczą częstochowskiej komendy. To dzięki policjantce zwierzę zostało za pośrednictwem Centralnego Azylu dla Zwierząt przetransportowane do poznańskiego ogrodu zoologicznego.