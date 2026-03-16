​25-letni mężczyzna został tymczasowo aresztowany pod zarzutem zabójstwa swojego 61-letniego ojca. Jak poinformowała Komenda Miejska Policji w Sosnowcu (woj. śląskie), do zbrodni doszło w jednym z domów na terenie miasta.

Sosnowiec: 25-latek aresztowany pod zarzutem zabójstwa 61-letniego ojca

Do zdarzenia doszło w miniony weekend. W sobotę przed godziną 10:00 dyżurny policji otrzymał zgłoszenie od samego sprawcy. 25-latek zadzwonił na numer alarmowy i poinformował, że zabił swojego ojca. Na miejsce natychmiast skierowano funkcjonariuszy oraz służby ratunkowe. Potwierdzono, że w domu znajduje się ciało 61-letniego mężczyzny.

Na miejscu przez kilka godzin pracowali policjanci pod nadzorem prokuratora. Zabezpieczano ślady i dowody, które mają pomóc w wyjaśnieniu wszystkich okoliczności tragedii.

Podejrzany został zatrzymany przez funkcjonariuszy z Komisariatu Policji IV w Sosnowcu. Usłyszał już zarzut zabójstwa. Sąd przychylił się do wniosku prokuratury i zdecydował o jego tymczasowym aresztowaniu. 25-latkowi grozi dożywocie.

Policja na razie nie ujawnia motywu zbrodni ani szczegółów dotyczących sposobu, w jaki doszło do zabójstwa. Czekamy na sekcję zwłok - przekazała podkom. Katarzyna Cypel-Dąbrowska z sosnowieckiej policji.