Przemysław Czarnek ogłosił na konferencji prasowej, że składa w Sejmie dokument, w którym zobowiązuje premiera Donalda Tuska do działania w sprawie ETS w ciągu 14 dni. "Polska jest bankomatem dla unijnej polityki klimatycznej. Dlatego trzeba wyjść z ETS" - powiedział kandydat PiS na premiera.
Przemysław Czarnek podczas konferencji w okolicy Elektrociepłowni Żerań w Warszawie stwierdził, że obecny mechanizm ETS uderza w polskie gospodarstwa domowe i składa projekt, w którym zobowiązuje rząd do wycofania się z przepisów.
Składam w Sejmie projekt uchwały. Pan premier Tusk lubi uchwały. To będzie stanowisko Sejmu, w którym premier Donald Tusk i jego rząd w ciągu 14 dni będzie zobowiązany do przedstawienia projektu przepisów, na mocy których Polska wyjdzie z ETS - mówił polityk.
Według Czarnka wyjście z systemu doprowadzi do znaczącego spadku rachunków za energię nawet o kilkadziesiąt procent.