Czym jest ETS?

ETS to system handlu prawami do emisji CO2, którym obecnie objęta jest przede wszystkim energetyka. Mechanizm został wprowadzony przez Unię Europejską jako narzędzie ograniczania emisji gazów cieplarnianych.

W praktyce oznacza to, że przedsiębiorstwa emitujące dwutlenek węgla muszą kupować specjalne uprawnienia do emisji - im wyższa emisja CO2, tym wyższy koszt funkcjonowania instalacji energetycznych czy przemysłowych.

System ETS jest jednym z kluczowych elementów unijnej polityki klimatycznej, mającej doprowadzić do redukcji emisji i transformacji energetycznej w Europie.

Obecny system może zostać w najbliższych latach rozszerzony. Od 2028 r. ma wejść w życie tzw. ETS 2, czyli nowy system obejmujący kolejne sektory gospodarki.

Nowe regulacje mają dotyczyć m.in.:

transportu drogowego,

budownictwa,

części sektora paliwowego.

To oznacza, że koszty emisji CO2 mogłyby zostać przeniesione także na inne obszary gospodarki, a pośrednio również na konsumentów.

Czarnek: Rachunki za prąd "zabijają" rodziny

Przemysław Czarnek podczas konferencji krytycznie odniósł się do funkcjonowania systemu ETS. Jego zdaniem to właśnie opłaty związane z emisjami CO2 są jedną z głównych przyczyn wysokich cen energii.

Polskie rodziny są zabijane przez wysokie rachunki za prąd, a przyczyną tego są głównie opłaty ETS - mówił.

Polityk przekonywał również, że decyzje dotyczące wprowadzenia systemu zostały jego zdaniem podjęte niezgodnie z traktatami europejskimi. Przypomniał, że rząd Beaty Szydło złożył w tej sprawie skargę do Trybunału Sprawiedliwości UE. Czarnek nawiązał przy tym do swojej wcześniejszej, szeroko komentowanej wypowiedzi dotyczącej TSUE .

Do projektu uchwały PiS ma zostać dołączony wyrok polskiego Trybunału Konstytucyjnego z czerwca 2025 roku, dotyczący systemu ETS. Zdaniem polityków tej partii ma on stanowić argument prawny w sporze dotyczącym funkcjonowania unijnego mechanizmu.

Przemysław Czarnek na konferencji prasowej / Leszek Szymański / PAP

Kiedy Przemysław Czarnek zdemontuje fotowoltaikę?

Podczas konferencji Przemysław Czarnek został także zapytany o instalację fotowoltaiczną na swoim domu. W odpowiedzi stwierdził, że zamierza ją zdemontować po zakończeniu okresu rozliczeniowego projektu.

Zdemontuję to świństwo, jak tylko mi się spłaci i jak tylko wyjdę z tego okresu projektowego - powiedział.

Polityk odniósł się także do zarzutów przeciwników politycznych, którzy twierdzą, że postulaty dotyczące opuszczenia systemu ETS mogą prowadzić do wyjścia Polski z Unii Europejskiej. Tusk ma jeden temat: urojonego polexitu. Polska była, jest i będzie w Unii Europejskiej - powiedział.

Dodał, że jego zdaniem Polska powinna prowadzić w UE politykę nastawioną przede wszystkim na własne interesy gospodarcze.

Unię Europejską musimy traktować tak, jak traktują Niemcy: dla swoich interesów. Donald Tusk musi zacząć traktować UE jako organizację dla polskich spraw - podsumował Przemysław Czarnek.