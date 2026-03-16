Mieszkańcy Sosnowca (woj. śląskie) mogą już szykować się na spore ułatwienia w codziennych podróżach. Nowe przejście podziemne przy dworcu kolejowym zostanie otwarte miesiąc przed pierwotnym terminem. Już w najbliższą środę, 18 marca, od godziny 11:00 piesi będą mogli korzystać z tunelu, który połączy obie strony miasta i umożliwi dostęp do przebudowywanego peronu drugiego.

Tunel gotowy szybciej niż planowano

Jak informują PKP Polskie Linie Kolejowe, otwarcie nowego przejścia nastąpi znacznie wcześniej, niż przewidywano.

Piesi skorzystają z niego już w najbliższą środę, 18 marca.

Nowy tunel powstał w miejscu dotychczasowego przejścia podziemnego, którego rozbiórka wymagała wprowadzenia istotnych zmian w organizacji ruchu. Jednym z tymczasowych rozwiązań była bezpłatna linia autobusowa Z‑1, która ułatwiała mieszkańcom przemieszczanie się w okolicach dworca.

Koniec tymczasowych rozwiązań

Wraz z otwarciem nowego przejścia podziemnego, linia autobusowa Z‑1 zostanie wycofana. Dla pieszych oznacza to powrót do wygodnego skrótu, który znacznie usprawni codzienne przemieszczanie się w rejonie dworca.

Choć nowe przejście podziemne jest już gotowe, modernizacja stacji Sosnowiec Główny jeszcze się nie zakończyła.

Trwają prace przy budowie nowych peronów, instalacji szybów windowych oraz schodów. Do czasu zakończenia wszystkich prac obsługę pociągów nadal zapewnia peron trzeci.