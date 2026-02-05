Marian P., 66-letni pulmunolog z Mielca (Podkarpackie) został skazany na trzy i pół roku więzienia za molestowanie seksualne dwóch pacjentek. Ma im także zapłacić zadośćuczynienie - łącznie 21 tys. zł.

Według aktu oskarżenia lekarz pulmonolog, obecnie 66-letni Marian P., za pomocą podstępu doprowadził dwie swoje pacjentki do poddania się innej czynności seksualnej. Do przestępstw miało dojść w maju 2022 r. i w styczniu 2023 r.

Ze względu na charakter sprawy prokuratura nie udziela więcej informacji. Wiemy jedynie, że oskarżony na etapie postępowania przygotowawczego i przewodu sądowego nie przyznawał się do zarzucanych mu czynów.

Sąd w Mielcu wymierzył Marianowi P. karę trzech lat i sześciu miesięcy pozbawienia wolności. Ponadto zasądził także na rzecz pokrzywdzonych kobiet zadośćuczynienie za doznaną krzywdę w kwotach 6 tys. zł i 15 tys. zł.

Orzeczona kara jest w takiej wysokości, jakiej domagał się oskarżyciel - poinformował rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Tarnobrzegu prok. Andrzej Dubiel.

Sąd orzekł także pięcioletni zakaz zajmowania stanowiska lekarza i wykonywania wszelkich zawodów związanych z działalnością medyczną.

Wyrok nie jest prawomocny.