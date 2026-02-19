Białoruski opozycjonista Mikoła Statkiewicz został zwolniony z więzienia - poinformowała w czwartek jego żona, Maryna Adamowicz, cytowana przez agencję AFP. 69-letni Statkiewicz, znany krytyk prezydenta Alaksandra Łukaszenki i były kandydat na prezydenta, znalazł się wśród 52 więźniów politycznych, którzy zostali uwolnieni 11 września ub.r., ale szybko wrócił za kratki.

​Znany krytyk Łukaszenki zwolniony z więzienia (Zdjęcie ilustracyjne) / Shutterstock

Wrześniowe zwolnienia były efektem negocjacji prowadzonych pomiędzy władzami w Mińsku a administracją Stanów Zjednoczonych.

Tydzień po uwolnieniu prezydent Łukaszenka poinformował, że Statkiewicz został przewieziony do strefy neutralnej na granicy białorusko-litewskiej. Opozycjonista odmówił jednak opuszczenia kraju, w związku z czym został "zabrany z powrotem".

Jak przekazała wówczas Maryna Adamowicz, jej mąż ponownie trafił do więzienia.