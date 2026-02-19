Czy warto wydać miliard dolarów na uczestnictwo w Radzie Pokoju? A może pójście na rękę prezydentowi ułatwiłoby współpracę ws. podpisów pod ustawami? Czy pożyczka związana z SAFE nie obciąży nam budżetu na wiele lat? Czy rozpad Polski 2050 będzie wymagał wypracowania nowej umowy koalicyjnej? Między innymi o to zapytamy przewodniczącą klubu Lewicy Annę Marię Żukowską, która będzie gościem Popołudniowej rozmowy w RMF FM. Zapraszamy!

Anna Maria Żukowska / Mikołaj Poruszek / RMF FM

Porozmawiamy też o reformie systemu ochrony zdrowia, która - wydaje się - utknęła. Na 3 marca szykuje się protest dyrektorów placówek medycznych przed Ministerstwem Zdrowia. Czy Lewica rozmawia z szefową resortu o własnym pomyśle na reformę? Czy znów za parę miesięcy będziemy mieli braki w środkach na ochronę zdrowia? Dlaczego sprawa reformy systemu ucichła?

Wrócimy też do tematu ustawy o statusie osoby najbliższej. Czy dokument trafi do prezydenta wiosną, a może praca nad ustawą znów się przeciągnie?

Czy Konfederacje idą po władzę, a może ich sondażowe wyniki są przeszacowane?

