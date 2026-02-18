Do 3 lat więzienia grozi mężczyźnie, który doprowadził do wypadku w Niechlowie w powiecie górowskim na Dolnym Śląsku. 56-latek uderzył autem dostawczym w drzewo. W przestrzeni bagażowej samochodu przewoził pasażera na składanym krzesełku.
Wypadek miał miejsce we wtorek rano w Niechlowie. Według wstępnych ustaleń policjantów, kierowca auta dostawczego jechał za szybko i stracił panowanie nad samochodem. Uderzył w przydrożne drzewo, poważnie uszkadzając przód pojazdu.
Okazało się, że jeden z pasażerów dostawczaka podróżował w jego tylnej części, nieprzystosowanej do przewozu osób. 18-letni mężczyzna siedział na składanym krześle. W ten sposób narażał się na poważne niebezpieczeństwo.
Na miejsce wypadku wezwano ratowników medycznych. 56-letniemu kierowcy odebrano prawo jazdy, a jego sprawa trafi do sądu. Mężczyźnie grozi do 3 lat więzienia.
Ten przypadek jest niepokojącym dowodem na to, że mimo licznych apeli o ostrożność na drodze, niektórzy kierowcy nadal lekceważą przepisy i stwarzają realne zagrożenie dla siebie oraz innych uczestników ruchu drogowego - ocenił starszy aspirant Łukasz Porębski z Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu.
