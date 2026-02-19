W trakcie spotkania Trump poinformował również o międzynarodowych działaniach na rzecz stabilizacji sytuacji w Strefie Gazy. Pięć państw - Indonezja, Maroko, Albania, Kosowo i Kazachstan - zadeklarowało wysłanie sił stabilizacyjnych i policyjnych do regionu. Egipt i Jordania mają wesprzeć te działania, m.in. poprzez szkolenia.

Dodatkowo dziewięć krajów - Kazachstan, Azerbejdżan, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Maroko, Bahrajn, Katar, Arabia Saudyjska, Uzbekistan i Kuwejt - zobowiązało się do przekazania łącznie 7 miliardów dolarów na pomoc humanitarną. Stany Zjednoczone przeznaczą na rzecz Rady Pokoju 10 miliardów dolarów.

Trump zapowiedział także, że środki na wsparcie Strefy Gazy zbierze również federacja piłkarska FIFA, a Norwegia zorganizuje kolejne posiedzenie Rady Pokoju.

Ogłaszając decyzję Norwegii, prezydent USA zażartował, sugerując, że skandynawski kraj mógłby przyznać mu nagrodę Nobla, co byłoby bardziej ekscytującą nowiną. Ale nie obchodzi mnie to, nie obchodzi mnie nagroda Nobla. Żeby to było jasne - interesuje mnie ratowanie życia - podkreślił.