Donald Trump podczas inauguracyjnego posiedzenia Rady Pokoju zapowiedział, że w ciągu najbliższych 10 dni okaże się, czy możliwe będzie zawarcie porozumienia z Iranem. Prezydent USA podkreślił, że kluczowym warunkiem jest uniemożliwienie Teheranowi zdobycia broni jądrowej. Poinformował również, że pięć państw wyśle siły stabilizacyjne do Strefy Gazy.
- Donald Trump zapowiedział, że w ciągu 10 dni okaże się, czy możliwe będzie zawarcie porozumienia z Iranem.
- Pięć państw zadeklarowało wysłanie sił stabilizacyjnych i policyjnych do Strefy Gazy - poinformował amerykański prezydent.
- Kilka krajów zapowiedziało wsparcie finansowe.
Być może dojdzie do zawarcia porozumienia, przekonamy się o tym w najbliższych 10 dniach, ale dzisiejsze spotkanie jest dowodem na to, że przy zdecydowanym przywództwie nic nie jest niemożliwe - powiedział Donald Trump, odnosząc się do negocjacji z Teheranem.
Mamy trochę pracy do wykonania z Iranem. Nie mogą mieć broni jądrowej. To proste, inaczej nie będzie pokoju na Bliskim Wschodzie. Powiedziano im, że nie mogą mieć broni jądrowej, powiedziano im to bardzo stanowczo - dodał.