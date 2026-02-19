Donald Trump podczas inauguracyjnego posiedzenia Rady Pokoju zapowiedział, że w ciągu najbliższych 10 dni okaże się, czy możliwe będzie zawarcie porozumienia z Iranem. Prezydent USA podkreślił, że kluczowym warunkiem jest uniemożliwienie Teheranowi zdobycia broni jądrowej. Poinformował również, że pięć państw wyśle siły stabilizacyjne do Strefy Gazy.

Być może dojdzie do zawarcia porozumienia, przekonamy się o tym w najbliższych 10 dniach, ale dzisiejsze spotkanie jest dowodem na to, że przy zdecydowanym przywództwie nic nie jest niemożliwe - powiedział Donald Trump, odnosząc się do negocjacji z Teheranem.

Mamy trochę pracy do wykonania z Iranem. Nie mogą mieć broni jądrowej. To proste, inaczej nie będzie pokoju na Bliskim Wschodzie. Powiedziano im, że nie mogą mieć broni jądrowej, powiedziano im to bardzo stanowczo - dodał.

W trakcie spotkania Trump poinformował również o międzynarodowych działaniach na rzecz stabilizacji sytuacji w Strefie Gazy. Pięć państw - Indonezja, Maroko, Albania, Kosowo i Kazachstan - zadeklarowało wysłanie sił stabilizacyjnych i policyjnych do regionu. Egipt i Jordania mają wesprzeć te działania, m.in. poprzez szkolenia.

Dodatkowo dziewięć krajów - Kazachstan, Azerbejdżan, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Maroko, Bahrajn, Katar, Arabia Saudyjska, Uzbekistan i Kuwejt - zobowiązało się do przekazania łącznie 7 miliardów dolarów na pomoc humanitarną. Stany Zjednoczone przeznaczą na rzecz Rady Pokoju 10 miliardów dolarów.

Trump zapowiedział także, że środki na wsparcie Strefy Gazy zbierze również federacja piłkarska FIFA, a Norwegia zorganizuje kolejne posiedzenie Rady Pokoju.

Ogłaszając decyzję Norwegii, prezydent USA zażartował, sugerując, że skandynawski kraj mógłby przyznać mu nagrodę Nobla, co byłoby bardziej ekscytującą nowiną. Ale nie obchodzi mnie to, nie obchodzi mnie nagroda Nobla. Żeby to było jasne - interesuje mnie ratowanie życia - podkreślił.