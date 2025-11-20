Dwie osoby zostały ranne w czołowym zderzeniu autobusu miejskiego i samochodu osobowego w miejscowości Zaborówek, w gminie Leszno, na Mazowszu. Na miejscu lądował śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Do wypadku doszło na drodze wojewódzkiej między Lesznem a Starymi Babicami.

Na tej trasie w miejscowości Zaborówek, zderzył się tam miejski autobus i samochód osobowy.

Dwie osoby zostały ranne - śmigłowiec LPR zabrał kierowcę auta do szpitala. Poszkodowany jest również pasażer autobusu, którym jechało ok. 20 osób.