W czwartek prezydent Karol Nawrocki podpisał ustawę wygaszającą rozwiązania specustawy ukraińskiej oraz o zmianie ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa i niektórych innych ustaw. Prezydent jednocześnie podjął decyzję o skierowaniu tej drugiej ustawy do kontroli następczej przez Trybunał Konstytucyjny.

Prezydent Karol Nawrocki podpisał ustawę wygaszającą specustawę pomocową dla obywateli Ukrainy / Shutterstock

Po więcej aktualnych informacji zapraszamy do RMF24.pl .

Najważniejsze narzędzia wsparcia dla uchodźców z Ukrainy nie znikną, lecz zostaną przeniesione do ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony - wynika z podpisanej przez prezydenta Karola Nawrockiego ustawy wygaszającej dotychczasowe rozwiązania pomocowe. Nowe przepisy wprowadzają także zmiany dotyczące rejestracji i legalności pobytu.

Obowiązująca od 2022 roku tzw. specustawa pomocowa stworzyła osobny system prawny, który upraszczał zasady pobytu, pracy, świadczeń i edukacji dla uchodźców wojennych z Ukrainy. Nowa ustawa wygasza ten system, a kluczowe narzędzia wsparcia zostaną włączone do ogólnych przepisów o ochronie cudzoziemców.

Prezydent Karol Nawrocki, komentując podpisanie ustawy, podkreślił, że jego wcześniejsze weto i presja na rząd doprowadziły do wprowadzenia oczekiwanych przez Polaków zmian. Podpis pod tym dokumentem pokazuje, że konsekwencja w działaniu ma sens. To dowód, że stanowczość przynosi efekty - ocenił prezydent w nagraniu opublikowanym na platformie X przez Kancelarię Prezydenta RP.

Zgodnie z nowymi przepisami, legalność pobytu osób uciekających przed wojną oraz obywateli Ukrainy, których dokumenty były przedłużane w związku z konfliktem, zostaje utrzymana. Osoby te będą mogły do 4 marca 2027 roku złożyć wniosek o legalny pobyt.

Jedną z istotnych zmian jest wprowadzenie obowiązku złożenia wniosku o nadanie numeru PESEL UKR w ciągu 30 dni od wjazdu do Polski. Niezłożenie wniosku w tym terminie będzie oznaczało wygaśnięcie ochrony czasowej i zostanie potraktowane jako rezygnacja z tej formy wsparcia.

Ustawa o systemie cyberbezpieczeństwa

Druga z podpisanych przez prezydenta ustaw dotyczy zmiany ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa. Projekt wiąże się z wdrożeniem dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady UE w sprawie środków na rzecz wysokiego wspólnego poziomu cyberbezpieczeństwa na terytorium Unii i zmieniającej wcześniejsze rozporządzenie.

Nowe przepisy przewidują m. in.: rozszerzenie katalogu podmiotów krajowego systemu cyberbezpieczeństwa o nowe sektory gospodarki (ścieki, zarządzanie ICT, przestrzeń kosmiczna, poczta, produkcja, produkcja i dystrybucja chemikaliów, produkcja i dystrybucja żywności), zakup sprzętu i unowocześnienie infrastruktury oraz tworzenie zespołów reagowania na incydenty cyberbezpieczeństwa, zwiększenie odpowiedzialności osób, które zarządzają przedsiębiorstwami i instytucjami objętymi krajowym systemem cyberbezpieczeństwa, wprowadzenie obowiązku zgłaszania incydentów w sieci.

Prezydent RP jednocześnie podjął decyzję o skierowaniu ustawy do kontroli następczej przez Trybunał Konstytucyjny.

Prezydent ocenił na nagraniu opublikowanym w serwisie X, że nowelizacja ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa (KSC) wzmacnia mechanizmy obronne, poprawia współpracę instytucji i pozwala eliminować dostawców wysokiego ryzyka.

Dodał, że podpisał nowelę, ponieważ "bezpieczeństwo nie ma barw partyjnych".

"Sukces rządu Donalda Tuska w cyberbezpieczeństwie!" - skomentował decyzję prezydenta w serwisie X wiceminister cyfryzacji Paweł Olszewski, który był odpowiedzialny za przygotowanie nowelizacji. "Mimo kolejnej zagrywki z Trybunałem Konstytucyjnym, po 6 latach Polska ma nowoczesny Krajowy System Cyberbezpieczeństwa" - dodał, odnosząc się do czasu procedowania noweli.

Według Olszewskiego, Polska staje się znacznie trudniejszym celem w cyberprzestrzeni. "Nie możemy pozwolić sobie na półśrodki" - podkreślił.



