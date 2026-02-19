Prezydent Karol Nawrocki zawetował ustawę o Krajowej Radzie Sądownictwa. Poinformował o tym w nagraniu opublikowanym na platformie X. "Nie mogę podpisać ustawy, która pod hasłem przywracania praworządności w rzeczywistości wprowadza nowy etap chaosu i otwiera drogę do politycznego wpływu na sędziów" - mówił Karol Nawrocki.

Ustawa jest w oczywisty sposób niezgodna z konstytucją i mogłaby być narzędziem do usunięcia sędziów, których obecna władza się obawia - mówił prezydent, uzasadniając weto.