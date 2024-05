Skandal pedofilski na Podkarpaciu. Rzeszowska kuria apeluje o zgłaszanie się osób poszkodowanych i mających informację o wykorzystywaniu seksualnym małoletnich. Apel pojawił się po aresztowaniu jednego z duchownych.

Zdjęcie ilustracyjne / PAP/DPA Annette Riedl/dpa / PAP

Śledztwo prowadzone przez Prokuraturę Rejonową w Jaśle zaczęło się po wydarzeniach w parafii w Święcanach. Właśnie tam 33-letni wikariusz miał zwabić do siebie 13-latka na trening na siłowni i namawiać go do rozebrania się do naga, by sfilmować to telefonem. Chłopak uciekł, duchowny został zatrzymany przez policję.

Zarzuty dla duchownego

Prokuratura Rejonowa w Jaśle przedstawiła podejrzanemu zarzuty dotyczące utrwalania nagiego wizerunku małoletniego oraz posiadania treści pornograficznych z udziałem małoletniego w postaci zdjęć - informuje Marta Kolendowska-Matejczuk rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Krośnie nadzorującej jasielskie śledztwo.

Śledztwo dotyczy więcej niż jednego pokrzywdzonego - potwierdza rzeczniczka reporterowi RMF FM, ale nie podaje bliższych szczegółów. Tłumaczy to dobrem śledztwa i troską o pokrzywdzonych.

Sąd aresztował duchownego na trzy miesiące. Najpoważniejszy z zarzutów, czyli utrwalanie nagiego wizerunku małoletniego, zagrożony jest karą do 10 lat więzienia.

Ksiądz zawieszony w obowiązkach

Kuria Diecezjalna w Rzeszowie w specjalnym komunikacie wyraziła "ubolewanie" z powodu czynów zarzucanych duchownemu i zadeklarowała "gotowość udzielenia wszelkiej pomocy poszkodowanym".

Władze kościelne deklarują pełną współpracę z organami państwa w celu wyjaśnienia wszystkich spraw związanych z zarzutami postawionymi duchownemu - zapewnia kuria, która odwołała księdza z funkcji wikariusza i zawiesiła go w funkcjach duszpasterskich.

Apel kurii

Kuria poprosiła też o zgłaszanie się pokrzywdzonych i osób wiedzących o wykorzystywaniu małoletnich do delegata ds. wykorzystania seksualnego osób małoletnich przez osoby duchowne w diecezji rzeszowskiej. Taką funkcję sprawuje ks. dr Przemysław Drąg.