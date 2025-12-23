​Muzeum-Zamek w Łańcucie stawia na dostępność dla wszystkich. Od teraz osoby niewidome i słabowidzące mogą korzystać z innowacyjnego systemu TotuPoint, który ułatwia samodzielne zwiedzanie zabytkowego kompleksu. To kolejny krok w kierunku pełnej otwartości tej instytucji na potrzeby osób z niepełnosprawnościami.

Muzeum-Zamek w Łańcucie wdrożyło system TotuPoint dla osób niewidomych i słabowidzących.

System opiera się na elektronicznych znacznikach i aplikacji mobilnej, która informuje o lokalizacji i udostępnia opisy miejsc.

Użytkownicy mogą personalizować ustawienia aplikacji.

W muzeum dostępne są także inne udogodnienia: pokój wyciszenia, pętle indukcyjne, wózki ortopedyczne, schodołazy, toalety dla niepełnosprawnych oraz możliwość zwiedzania z psem przewodnikiem.

Instytucja oferuje wsparcie informacyjne i zachęca do wcześniejszego kontaktu w celu indywidualnego dostosowania wizyty.

Muzeum-Zamek w Łańcucie uruchomiło nowoczesny system TotuPoint, który wspiera osoby niewidome i słabowidzące w orientacji przestrzennej podczas zwiedzania zamku i otaczającego go parku. System opiera się na elektronicznych znacznikach rozmieszczonych w kluczowych punktach obiektu, które współpracują z aplikacją mobilną na smartfony.

Po zbliżeniu się do znacznika, zwiedzający otrzymuje sygnał dźwiękowy oraz komunikat audio informujący o aktualnej lokalizacji. Dodatkowo aplikacja umożliwia odczytanie szczegółowego opisu miejsca, co znacząco zwiększa samodzielność i komfort zwiedzania osób z dysfunkcją wzroku.

Personalizacja i wygoda użytkowania

Użytkownicy aplikacji TotuPoint mogą dostosować ustawienia do własnych potrzeb, m.in. regulować głośność czy zasięg działania znaczników. System został zaprojektowany tak, by był intuicyjny i łatwy w obsłudze, nawet dla osób mniej zaawansowanych technologicznie.

Wdrożenie TotuPoint to tylko jeden z elementów szeroko zakrojonych działań na rzecz dostępności w Muzeum-Zamku w Łańcucie. W instytucji funkcjonują już m.in. pokój wyciszenia dla osób w każdym wieku, pętle indukcyjne ułatwiające odbiór dźwięków osobom niedosłyszącym, wózki ortopedyczne, schodołazy, toalety przystosowane dla osób z niepełnosprawnościami oraz możliwość zwiedzania z psem przewodnikiem.

Dostępność informacyjna i indywidualne wsparcie

Muzeum dba również o dostępność informacyjną, udostępniając materiały w wersji łatwej do czytania i rozumienia. Osoby planujące wizytę mogą skontaktować się z pracownikami telefonicznie lub mailowo, aby uzyskać indywidualne wsparcie i wybrać najdogodniejszą trasę zwiedzania, dostosowaną do własnych potrzeb.