Od poniedziałku pasażerowie korzystający z linii kolejowej Warszawa Wawer – Otwock muszą przygotować się na zmiany. Po dłuższej przerwie ruch pociągów zostanie częściowo przywrócony, jednak przez najbliższy rok podróżni muszą liczyć się z licznymi utrudnieniami i ograniczeniami w kursowaniu zarówno pociągów, jak i autobusów. Sprawdź, jak będzie funkcjonować komunikacja.

Jednotorowy ruch i ograniczona liczba pociągów

Od 27 kwietnia pociągi na odcinku Warszawa Wawer - Otwock będą kursowały jednotorowo. W godzinach szczytu pasażerowie będą mogli skorzystać z jednego pociągu Szybkiej Kolei Miejskiej (SKM) oraz dwóch pociągów Kolei Mazowieckich w każdym kierunku na godzinę.

"Pociągi będą jeździły po jednym torze z mijanką w Falenicy, a wspomagająco będzie kursowała autobusowa komunikacja zastępcza" - poinformował Marcin Demidziuk, dyrektor projektu Centrum Realizacji Inwestycji PKP PLK.



Zmiany w komunikacji autobusowej

Koleje Mazowieckie utrzymają autobusową komunikację zastępczą. W godzinach porannego szczytu będą kursowały trzy autobusy skomunikowane z pociągami, natomiast w popołudniowym szczycie liczba autobusów wzrośnie do sześciu, ale nie będą one już skomunikowane z pociągami.

Dodatkowo za odwołany pociąg nocny uruchomiona zostanie komunikacja zastępcza, która będzie skomunikowana w Wawrze, a w Otwocku na pasażerów będzie czekał pociąg.

Warszawski Zarząd Transportu Miejskiego zwiększa częstotliwość kursowania autobusów linii 521 - w godzinach szczytu autobusy będą odjeżdżały co 7,5 minuty, czyli dwa razy częściej niż dotychczas.

Linia zastępcza ZS1 zostanie zlikwidowana po niedzieli.

Utrzymana zostaje natomiast linia 229, kursująca przez Most Południowy, która będzie jeździć co 15 minut w dni powszednie i co 30 minut w weekendy.



Zmiany w zatrzymywaniu się pociągów

Nie wszystkie pociągi będą zatrzymywać się na wszystkich stacjach. Jak poinformowała rzeczniczka Kolei Mazowieckich Donata Nowakowska, trzy pociągi w szczycie porannym w kierunku Dęblina nie zatrzymają się na stacjach Otwock Świder i Michalin, a w godzinach szczytu popołudniowego będzie ich osiem, w tym jeden, który nie zatrzyma się w Miedzeszynie i Radości.



Miasta Otwock i Józefów uruchomiły ekspresowe linie lokalne, które bez przystanków pośrednich dowiozą mieszkańców do stacji Metro Imielin. Dodatkowo, na czas utrudnień wprowadzono wzajemne honorowanie biletów Kolei Mazowieckich i Zarządu Transportu Miejskiego na odcinku Warszawa Zachodnia - Otwock.

Honorowanie dotyczy wszystkich rodzajów biletów i obowiązuje również w komunikacji zastępczej do 12 grudnia.



Według zapowiedzi kolejarzy, utrudnienia na linii otwockiej potrwają przez najbliższy rok.