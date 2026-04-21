Jeszcze przed długim weekendem majowym kierowcy będą mogli skorzystać z nowego, 22-kilometrowego odcinka drogi ekspresowej S6 między Bożepolem Wielkim a Leśnicami. Gdański oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad zapowiada, że cała trasa w województwie pomorskim zostanie z kolei udostępniona jeszcze przed sezonem wakacyjnym.

Jak poinformowała GDDKiA, trasa obejmująca m.in. obwodnicę Lęborka jest już niemal w pełni ukończona. Szczegóły dotyczące oficjalnego otwarcia mają zostać podane w najbliższym czasie. Z 22-kilometrowego odcinka S6 między Bożepolem Wielkim a Leśnicami kierowcy będą mogli skorzystać jeszcze przed majówką.

Według zapewnień drogowców, termin oddania całego pomorskiego odcinka S6 w drugim kwartale bieżącego roku pozostaje aktualny. "Celem inwestora jest udostępnienie trasy przed startem sezonu turystycznego" - podkreślają przedstawiciele GDDKiA.

Na czterech odcinkach realizacyjnych o łącznej długości około 60 km zaawansowanie prac przekracza już 95 procent.



Obwodnica Słupska bez ograniczeń

Kierowcy mogą już w pełni korzystać z obu jezdni obwodnicy Słupska. Po zakończeniu ostatnich prac poprawkowych zniesiono ograniczenia prędkości do 70 km/h.

Obecnie pomiędzy węzłami obowiązuje maksymalna prędkość 120 km/h.

Mniej optymistyczne wieści dotyczą Miejsc Obsługi Podróżnych na trasie S6. MOP Darżewo, obejmujący parkingi i toalety, może zostać oddany do użytku dopiero w trzecim kwartale tego roku. Powodem są przedłużające się prace przyłączeniowe realizowane przez operatora energetycznego.

S6 - kluczowa trasa nad Bałtykiem

Droga ekspresowa S6 to jedna z najważniejszych inwestycji infrastrukturalnych wzdłuż polskiego wybrzeża.

Stanowi kluczową arterię łączącą Szczecin z Trójmiastem i znacząco ułatwi podróżowanie zarówno mieszkańcom regionu, jak i turystom planującym wakacje nad Bałtykiem.