Dwóch mężczyzn, kobietę i dwie nastolatki uratowali policjanci z jachtu, który przewrócił się wczoraj na Jeziorze Solińskim na Podkarpaciu. Powodem tej sytuacji był silny wiatr.

Zdjęcie z akcji na Jeziorze Solińskim / Policja

Wypadek miał miejsce w sobotę po godz. 15. Porywisty wiatr przewrócił jacht nieopodal Wyspy Małej na Jeziorze Solińskim. 5 osób wpadło do wody.



Załogę jachtu wyciągnęli z wody policjanci pełniący służbę na Jeziorze Solińskim. Życie i zdrowie żadnej z 5 uratowanych osób nie jest zagrożone.

Wywrócony jacht został zabezpieczony i przetransportowany w bezpieczne miejsce. Policjantom pomogli w tym ratownicy bieszczadzkiego WOPR-u.

Policja przypomina, by w czasie wypoczynku na wodzie cały czas zwracać uwagę na pogodę i sprawdzać prognozy.

"Jeśli zauważymy pierwsze oznaki nadciągającego pogorszenia pogody, powinniśmy natychmiast obrać kurs na najbliższy port lub pobliski brzeg. Lepiej sztormową pogodę przeczekać na lądzie niż walczyć z wiatrem i wysokimi falami na wodzie" - podkreślono w komunikacie.