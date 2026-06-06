Czerwiec to początek długo wyczekiwanego sezonu grzybowego. W polskich lasach pojawiają się już pierwsze kurki i podgrzybki zajączki. Sprawdź, gdzie ich szukać, jak je rozpoznać i jak zbierać, by wrócić z pełnym koszem i nie zaszkodzić leśnemu ekosystemowi.

W lasach zaczyna się sezon na kurki / Shutterstock

Czerwiec to początek sezonu grzybowego - w lasach pojawiają się pierwsze kurki i podgrzybki zajączki.

Kurki najłatwiej znaleźć w lasach iglastych i mieszanych, szczególnie pod sosnami, świerkami, dębami i bukami, na kwaśnej glebie i w miejscach pokrytych mchem.

Podgrzybek zajączek rośnie w całej Polsce, najczęściej w lasach iglastych i mieszanych, szczególnie pod sosnami, świerkami i dębami.

Na co zwracać uwagę podczas grzybobrania? I do czego wykorzystać w kuchni kurki i podgrzybki zajączki? Dowiesz się z tego artykułu.

Chcesz wiedzieć, co dzieje się w kraju i na świecie? Wejdź na stronę główną rmf24.pl.

Kurki - złote skarby polskich lasów

Wilgotne lasy, ciepłe poranki i pierwsze wyprawy z koszykiem - to znak, że sezon grzybowy ruszył pełną parą. Kurki, czyli pieprzniki jadalne, to jedne z najbardziej poszukiwanych grzybów wczesnego lata. Ich żółte kapelusze są nie tylko ozdobą leśnej ściółki, ale także gwarancją wyjątkowego smaku w kuchni.

Kurki najczęściej można znaleźć w lasach iglastych i mieszanych, szczególnie pod sosnami, świerkami, dębami i bukami. Kluczowe są miejsca o kwaśnej glebie, często pokryte mchem lub grubą warstwą ściółki. Warto szukać ich na obrzeżach leśnych ścieżek, w piaszczystych rowach oraz tam, gdzie słońce nagrzewa wilgotną ziemię. Kurki rzadko rosną samotnie - jeśli znajdziesz jeden okaz, dokładnie przeszukaj okolicę, bo w promieniu kilku metrów może ukrywać się cała rodzina tych grzybów.

Wskazówki dla grzybiarzy:

Największy wysyp kurek następuje po kilku dniach deszczu i nagłym ociepleniu.

Kurki potrafią przetrwać krótkie okresy suszy, choć wtedy ich kapelusze mogą być bardziej blade i wysuszone.

Jak zbierać kurki, by nie niszczyć grzybni?

Odpowiedzialne grzybobranie to podstawa. Kurki najlepiej delikatnie wykręcać lub odcinać tuż przy ziemi ostrym nożykiem. Nie należy wyrywać grzybów z kawałkami ziemi, by nie uszkodzić grzybni. Po zbiorze warto przykryć miejsce mchem lub ściółką, by grzybnia nie wyschła. Zbieraj grzyby do przewiewnych koszyków, nie do foliowych reklamówek - w plastiku szybko się zaparzają i tracą walory smakowe.

Pamiętaj:

Zostaw najmniejsze okazy, by mogły jeszcze podrosnąć.

Przykrywaj miejsce po zbiorze, by chronić grzybnię.

Podgrzybek zajączek - niepozorny, ale smaczny

Na początku czerwca w lasach pojawiają się pierwsze podgrzybki zajączki / Shutterstock

Podgrzybek zajączek (Xerocomus subtomentosus), znany też jako "zajączek" lub "suchogrzybek", to grzyb, który wielu grzybiarzy pamięta z dzieciństwa. Jego nazwa pochodzi od matowego, miękkiego kapelusza przypominającego futro zająca. Zajączek ma kapelusz o średnicy od 4 do 12 cm, najczęściej żółtobrązowy, suchy i aksamitny w dotyku. Rurki pod kapeluszem są żółte lub oliwkowe, a trzon smukły, żółtawy lub jasnobrązowy.

Podgrzybek zajączek rośnie praktycznie w całej Polsce, najczęściej w lasach iglastych i mieszanych, szczególnie pod sosnami, świerkami i dębami. Lubi piaszczyste, dobrze nasłonecznione miejsca, często pojawia się przy leśnych drogach, na skrajach lasów i w młodnikach. Pierwsze okazy pojawiają się już w czerwcu, największy wysyp przypada na lipiec-wrzesień, a w cieplejszych regionach można je zbierać nawet do października.

Wskazówki dla grzybiarzy:

Najlepiej zbierać młode, jędrne egzemplarze - starsze mogą być miękkie i robaczywe.

Jeśli kapelusz jest mocno nasiąknięty wodą lub trzon wygląda na gąbczasty, lepiej zostawić taki okaz w lesie.

Bezpieczne grzybobranie - jak nie pomylić zajączka z innymi grzybami?

Podgrzybek zajączek nie ma groźnie trujących sobowtórów, co czyni go bezpiecznym wyborem nawet dla mniej doświadczonych grzybiarzy. Można go pomylić z podgrzybkiem brunatnym lub borowikiem pieprzowym, ale ten drugi ma bardziej czerwonawe rurki i bardzo ostry smak. Początkujący grzybiarze powinni jednak zawsze zachować ostrożność i w razie wątpliwości skonsultować się z doświadczonym grzyboznawcą.

Jak wykorzystać kurki i podgrzybki zajączki w kuchni?

Kurki świetnie sprawdzają się w sosach, jajecznicach i do suszenia. Podgrzybek zajączek można smażyć na maśle z cebulą, dodawać do zup, sosów i farszów. Suszone zajączki doskonale wzbogacają smak bigosu i świątecznych potraw. Warto pamiętać, że zarówno kurki, jak i podgrzybki najlepiej smakują świeże, ale po wysuszeniu nabierają intensywniejszego aromatu.