Od piątku kierowcy korzystający z autostrady A4 na odcinku między węzłami Przemyśl a Korczowa muszą liczyć się z poważnymi utrudnieniami. Rozpoczął się tam remont prawej jezdni, który potrwa aż do października. Drogowcy wprowadzili nową organizację ruchu oraz objazdy, szczególnie dla samochodów ciężarowych.

W piątek rozpoczęły się prace remontowe na prawej jezdni autostrady A4 między węzłami Przemyśl a Korczowa na Podkarpaciu.

Remont będzie prowadzony w trzech etapach. Jak poinformowała Joanna Rarus, rzeczniczka rzeszowskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, "wprowadzono czasową organizację ruchu, w tym objazdy dla samochodów ciężarowych".

Zakres prac obejmuje frezowanie starej nawierzchni oraz ułożenie nowej warstwy ścieralnej. Zmiany w organizacji ruchu będą dostosowywane do kolejnych etapów robót.





Pierwszy etap już trwa



Pierwsza faza remontu potrwa do końca czerwca i obejmie ponad ośmiokilometrowy odcinek trasy.

W tym czasie ruch w kierunku Korczowej dla samochodów osobowych został przeniesiony na lewą jezdnię, która jest teraz wspólna dla obu kierunków.

Objazdy dla ciężarówek i zamknięte węzły

Kierowcy samochodów ciężarowych jadących w stronę granicy państwa muszą korzystać z objazdu wyznaczonego przez drogi krajowe nr 77 i 94.

Trasa prowadzi do parkingu buforowego w miejscowości Młyny, a następnie przez rondo Północne i Południowe do przejścia granicznego w Korczowej.

Dodatkowo, w ramach pierwszego etapu robót zamknięto Miejsce Obsługi Podróżnych Hruszowice, a węzeł Korczowa jest niedostępny dla pojazdów jadących w kierunku granicy - zarówno wjazd, jak i zjazd z autostrady są zablokowane.

Apel o ostrożność

Joanna Rarus apeluje do wszystkich kierowców o zachowanie szczególnej ostrożności oraz uważne śledzenie oznakowania.

"Zmiany w organizacji ruchu będą dostosowywane do kolejnych etapów robót" - podkreśla rzeczniczka. Kolejne zmiany w ruchu zostaną wprowadzone po zakończeniu pierwszego etapu prac.



Autostrada A4 to najdłuższa droga szybkiego ruchu w Polsce, łącząca granicę niemiecką w Jędrzychowicach z granicą ukraińską w Korczowej. Remont na podkarpackim odcinku to ważna inwestycja, która ma poprawić komfort i bezpieczeństwo podróżujących, jednak przez najbliższe miesiące kierowcy muszą uzbroić się w cierpliwość.