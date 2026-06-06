Tragiczny wypadek w Kijowie. Kierowca Mercedesa wjechał w przejście podziemne, gdzie znajdowali się ludzie. Zginęły cztery osoby, w tym 12-letni chłopiec - przekazała prokuratura w ukraińskiej stolicy.

Śmiertelny wypadek w Kijowie (fot. Prokuratura miejska w Kijowie)

Kierowca stracił panowanie nad samochodem

Do wypadku doszło w piątek ok. godz. 17:30 w Kijowie - przekazał portal Ukraińska Prawda. Jak wynika z dotychczasowych ustaleń śledczych, 49-letni kierowca Mercedesa, mieszkaniec obwodu chersońskiego, stracił panowanie nad samochodem przy dużej prędkości. Następnie wjechał w przejście podziemne, w którym znajdowali się ludzie.

Jak przekazała kijowska prokuratura, w wypadku zginęło dwóch mężczyzn, kobieta i 12-letni chłopiec. Trzy inne osoby zostały ranne. Kierowcę z rozbitego samochodu wyciągnęli ratownicy; mężczyzna trafił do szpitala.

Śmiertelny wypadek w Kijowie (fot. Prokuratura miejska w Kijowie)

Dotychczas służby ustaliły, że 49-letni kierujący Mercedesem był wielokrotnie karany za przekraczanie prędkości. Jak dodała prokuratura w Kijowie, "był on również uczestnikiem czterech wypadków, z których dwa miały miejsce w tym roku" - przekazała.

W sprawie wszczęto śledztwo pod nadzorem prokuratury w stolicy Ukrainy.