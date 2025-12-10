Pierwsza nitka ponad 2-kilometrowego tunelu, który powstaje na trasie S19 Rzeszów Południe–Babica, została wydrążona. W środę w okolicach podkarpackiego Lutoryża odbyła się uroczystość, w której uczestniczył m.in. minister infrastruktury. Via Carpatia, której część stanowi trasa S19, ma połączyć Europę Północną i Południową.

Drążenie drugiej nitki tunelu ruszy wiosną 2026 roku, a cały odcinek ma być gotowy w 2028 roku.

Tunel powstaje w ramach jednej z największych inwestycji infrastrukturalnych regionu. Wartość kontraktu przekracza 2,2 mld zł.

Drążenie pierwszej nitki tunelu na budowie drogi ekspresowej S19 Rzeszów Południe-Babica zakończyło się w środę.

Tunel o długości 2255 metrów powstaje w ramach jednej z największych inwestycji infrastrukturalnych w regionie. Drążenie drugiej nitki ma ruszyć wiosną 2026 roku, a cały odcinek ma być gotowy w 2028 roku.

Podczas uroczystości minister infrastruktury Dariusz Klimczak podkreślił, że zakończenie drążenia to efekt współpracy i zaangażowania wielu osób. Ten tunel to nadrabianie zaległości i spełnianie marzeń o nowoczesnych, wygodnych drogach w tej części Polski - mówił minister. Zwrócił uwagę, że inwestycja jest przykładem dla innych regionów kraju.

Tunel drążyła maszyna TBM "Karpatka" o długości 114 metrów, szerokości ponad 15 metrów i wadze niemal 4,5 tys. ton. Przy jej obsłudze na każdej zmianie pracowało 55 osób. Prace były utrudnione m.in. przez wykrycie metanu, co spowodowało opóźnienia.

Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad Paweł Woźniak zapowiedział, że jeszcze w tym roku na Podkarpaciu przejezdne będą dwa odcinki S19 - od Krosna do Dukli. W całym kraju do końca roku ma zostać oddanych 200 km nowych dróg.

Prezes Mostostalu Warszawa, wykonawcy odcinka, Jorge Calabuig Ferre, podkreślił, że drążenie tunelu było jednym z największych wyzwań dla firmy. Wywieźliśmy około miliona ton urobku, złożyliśmy 11 tysięcy segmentów obudowy tunelu - wyliczał. Zaznaczył, że sukces inwestycji to zasługa setek inżynierów, specjalistów i operatorów.

Chwila przerwy i jedziemy w drugą stronę

Po zakończeniu drążenia pierwszej nitki maszyna TBM przejdzie serwis, zostanie obrócona i wiosną rozpocznie pracę przy drugiej nitce. Tunel będzie miał dwie nawy połączone 15 przejściami poprzecznymi i dodatkowym przejazdem awaryjnym. Każda nawa będzie miała dwa pasy ruchu i pas awaryjny.

Na odcinku Rzeszów Południe - Babica powstanie także sześć estakad, dwa wiadukty nad S19, bezkolizyjny przejazd nad linią kolejową, trzy przejścia dla zwierząt, Centrum Zarządzania Tunelem, dwa Miejsca Obsługi Podróżnych oraz dwa lądowiska dla śmigłowców LPR.

Wartość kontraktu to ponad 2,2 mld zł. Odcinek realizuje konsorcjum Mostostal Warszawa i Acciona Construcción w systemie "projektuj i buduj".

Droga ekspresowa S19 to element międzynarodowego szlaku Via Carpatia łączącego Europę Północną i Południową. W Polsce trasa ta będzie miała około 700 km długości.