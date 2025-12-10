Przed zimą w Krakowie ponownie pojawiły się tzw. "kacze bufety" – automaty z bezpłatną karmą dla kaczek. Zarząd Zieleni Miejskiej ustawił je przy popularnych zbiornikach wodnych: nad Zalewem Nowohuckim, Zalewem Bagry, a także w Parku Zaczarowanej Dorożki, Parku Duchackim i Parku im. Tadeusza Kościuszki.

Kacze bufety ponownie pojawiły się w Krakowie / Shutterstock

W Krakowie ponownie ustawiono automaty z bezpłatną karmą dla kaczek przy wybranych zbiornikach wodnych.

Kaczkomaty wydają porcje zbilansowanej mieszanki ziaren cztery razy na godzinę, by zapobiec przekarmianiu ptaków.

Specjaliści zalecają dokarmianie ptactwa tylko podczas mrozów i śniegu oraz apelują o regularność i ostrożność.

Automaty wydają porcje zbilansowanej mieszanki ziaren, która dostarcza ptakom niezbędnych składników odżywczych.

Porcje wydawane są bezpłatnie, cztery razy na godzinę, co ma zapobiegać przekarmianiu i marnowaniu jedzenia.

Przedstawiciele ZZM przypominają, że dokarmianie dzikiego ptactwa należy rozpocząć dopiero, gdy nadejdą mrozy i spadnie śnieg - wtedy ptakom trudniej znaleźć naturalny pokarm. W cieplejsze dni zwierzęta radzą sobie same.

Specjaliści apelują także, by dokarmiać regularnie i w bezpiecznych miejscach, z dala od drapieżników. Zalecają również zostawianie pojemnika z wodą, która zimą jest dla ptaków równie ważna jak pokarm.