W Stanach Zjednoczonych narasta debata na temat przyszłości członkostwa tego kraju w Sojuszu Północnoatlantyckim. W środę biuro Thomasa Massiego, republikańskiego członka Izby Reprezentantów z Kentucky, opublikowało projekt ustawy przewidujący wystąpienie USA z NATO.

USA opuszczą NATO? (zdj. ilustracyjne) / Shutterstock

Projekt ustawy, który trafił do Izby Reprezentantów, zakłada, że prezydent Stanów Zjednoczonych będzie zobowiązany do oficjalnego powiadomienia Sojuszu Północnoatlantyckiego o wycofaniu kraju z bloku w ciągu 30 dni od przyjęcia ustawy. Co więcej, nowe przepisy uniemożliwiłyby wykorzystywanie środków amerykańskich podatników na potrzeby NATO - zarówno na budżet cywilny, wojskowy, jak i na specjalne programy dodatkowe.

W komunikacie biura Massiego podkreślono, że NATO jest obecnie "reliktem zimnej wojny", utworzonym w celu przeciwdziałania agresji Związku Radzieckiego, który - jak przypominają autorzy projektu - nie istnieje już od ponad 30 lat. Sam Massie argumentuje, że dalsze członkostwo USA w sojuszu jest sprzeczne z duchem amerykańskiej konstytucji i ostrzeżeniami Ojców Założycieli.

Nasza konstytucja nie zezwalała na stały udział w konfliktach zewnętrznych, jak ostrzegali nas Ojcowie Założyciele. Ameryka nie powinna być obrońcą świata, zwłaszcza gdy bogate kraje odmawiają finansowania własnej obrony - przekonuje Massie.

Analogiczny projekt w Senacie

Do inicjatywy Massiego dołączył również senator z Utah, Mike Lee, który złożył analogiczny projekt ustawy w Senacie. To kolejny sygnał, że wśród części Partii Republikańskiej narasta sceptycyzm wobec dalszego zaangażowania USA w międzynarodowe sojusze wojskowe.

Nie jest to pierwsza tego typu inicjatywa. Wcześniej Donald Trump, wielokrotnie groził wycofaniem Stanów Zjednoczonych z NATO. Prezydent nie szczędził krytyki sojusznikom, zarzucając im niewystarczający poziom wydatków na obronę i zbyt duże obciążenie finansowe dla USA.

W odpowiedzi na te obawy, Kongres za rządów Joe Bidena przyjął ustawę, która formalnie zabrania prezydentowi jednostronnego wycofania kraju z NATO. Współautorem tej inicjatywy był obecny sekretarz stanu Marco Rubio. Jednak zdaniem analityków z The Moscow Times, Trump mógłby próbować obejść ten zakaz, wykorzystując uprawnienia prezydenta w dziedzinie polityki zagranicznej

Nowa strategia bezpieczeństwa narodowego Stanów Zjednoczonych, opublikowana w ubiegłym tygodniu, podkreśla konieczność zapobiegania postrzeganiu NATO jako stale rozszerzającego się sojuszu. Dokument ten może być sygnałem, że amerykańskie elity polityczne zaczynają dostrzegać potrzebę redefinicji roli USA w globalnych strukturach bezpieczeństwa.