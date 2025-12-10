Polska nie zrezygnuje z Eurowizji. Telewizja Polska oficjalnie potwierdziła, że nasz kraj pojawi się na scenie przyszłorocznego Konkursu Piosenki Eurowizji, który odbędzie się w Wiedniu. Decyzja zapadła mimo gorącej atmosfery wokół wydarzenia i licznych kontrowersji związanych z udziałem Izraela.
- Cztery kraje: Hiszpania, Irlandia, Holandia i Słowenia ogłosiły bojkot Eurowizji 2026 po decyzji EBU o dopuszczeniu Izraela do konkursu.
- Europejska Unia Nadawców zapewnia, że Eurowizja pozostaje świętem muzyki, a większość członków poparła udział Izraela.
- TVP w specjalnym komunikacie podkreśliła, że daje Eurowizji szansę i wierzy w powrót do muzycznych wartości konkursu.
- Decyzja o udziale Izraela wywołała protesty w związku z sytuacją w Strefie Gazy po ataku Hamasu i izraelskim odwecie.
- Najbliższa Eurowizja odbędzie się w Wiedniu, półfinały zaplanowano na 12 i 14 maja, finał na 16 maja 2026 roku.
Po decyzji Europejskiej Unii Nadawców (EBU) o dopuszczeniu Izraela do konkursu cztery kraje: Hiszpania, Irlandia, Holandia i Słowenia ogłosiły bojkot przyszłorocznej Eurowizji. Mimo to EBU zapewnia, że konkurs pozostaje świętem muzyki, a większość członków organizacji poparła udział Izraela.
W specjalnym komunikacie Telewizja Polska podkreśliła, że jest świadoma napięć i emocji związanych z przyszłoroczną edycją.
"Wierzymy jednak, że Eurowizja ma jeszcze szansę na to, by ponownie stać się przestrzenią, którą wypełnia muzyka. I tylko muzyka. My tę szansę dajemy, tak jak przeważająca większość członków EBU" - napisała w oświadczeniu TVP.
Decyzja o dopuszczeniu Izraela do konkursu wywołała burzliwe reakcje. Ma to związek z sytuacją w Strefie Gazy po ataku Hamasu na Izrael 7 października 2023 roku. W wyniku tych działań zginęło około 1200 osób w Izraelu, a ponad 250 zostało uprowadzonych. Z kolei liczba ofiar izraelskiego odwetu po stronie palestyńskiej przekroczyła już 70 tysięcy.
Warto dodać, że w Eurowizji regularnie biorą udział także inne państwa spoza Europy, m.in. Armenia i Australia. Członkostwo w EBU nie ogranicza się bowiem wyłącznie do krajów europejskich.
Najnowszy konkurs odbędzie się w Wiedniu, który już po raz trzeci będzie gospodarzem Eurowizji. Półfinały zaplanowano na 12 i 14 maja 2026 roku, a wielki finał odbędzie się 16 maja w hali Wiener Stadthalle.
Niemcy i Austria od początku wspierały udział Izraela, grożąc nawet wycofaniem się z konkursu w przypadku jego wykluczenia. Francja również wyraziła zadowolenie z decyzji EBU.
W ubiegłorocznej edycji, która odbyła się w Bazylei, Polskę reprezentowała Justyna Steczkowska, zajmując 14. miejsce. Zwycięzcą został Austriak Johannes "JJ" Pietsch z balladą "Wasted Love". Była to już trzecia wygrana Austrii w historii konkursu.
Eurowizja organizowana jest od 1956 roku przez Europejską Unię Nadawców.