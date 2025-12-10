Polska nie zrezygnuje z Eurowizji. Telewizja Polska oficjalnie potwierdziła, że nasz kraj pojawi się na scenie przyszłorocznego Konkursu Piosenki Eurowizji, który odbędzie się w Wiedniu. Decyzja zapadła mimo gorącej atmosfery wokół wydarzenia i licznych kontrowersji związanych z udziałem Izraela.

Eurowizja 2026 odbędzie się w maju w Wiedniu / IMAGO/Imago Stock and People/East News / East News

Cztery kraje: Hiszpania, Irlandia, Holandia i Słowenia ogłosiły bojkot Eurowizji 2026 po decyzji EBU o dopuszczeniu Izraela do konkursu.

Europejska Unia Nadawców zapewnia, że Eurowizja pozostaje świętem muzyki, a większość członków poparła udział Izraela.

TVP w specjalnym komunikacie podkreśliła, że daje Eurowizji szansę i wierzy w powrót do muzycznych wartości konkursu.

Decyzja o udziale Izraela wywołała protesty w związku z sytuacją w Strefie Gazy po ataku Hamasu i izraelskim odwecie.

Najbliższa Eurowizja odbędzie się w Wiedniu, półfinały zaplanowano na 12 i 14 maja, finał na 16 maja 2026 roku.

Protesty w związku z udziałem Izraela

Po decyzji Europejskiej Unii Nadawców (EBU) o dopuszczeniu Izraela do konkursu cztery kraje: Hiszpania, Irlandia, Holandia i Słowenia ogłosiły bojkot przyszłorocznej Eurowizji. Mimo to EBU zapewnia, że konkurs pozostaje świętem muzyki, a większość członków organizacji poparła udział Izraela.

Oświadczenie TVP ws. Eurowizji 2026

W specjalnym komunikacie Telewizja Polska podkreśliła, że jest świadoma napięć i emocji związanych z przyszłoroczną edycją.

"Wierzymy jednak, że Eurowizja ma jeszcze szansę na to, by ponownie stać się przestrzenią, którą wypełnia muzyka. I tylko muzyka. My tę szansę dajemy, tak jak przeważająca większość członków EBU" - napisała w oświadczeniu TVP.

Udział Izraela - temat gorących dyskusji

Decyzja o dopuszczeniu Izraela do konkursu wywołała burzliwe reakcje. Ma to związek z sytuacją w Strefie Gazy po ataku Hamasu na Izrael 7 października 2023 roku. W wyniku tych działań zginęło około 1200 osób w Izraelu, a ponad 250 zostało uprowadzonych. Z kolei liczba ofiar izraelskiego odwetu po stronie palestyńskiej przekroczyła już 70 tysięcy.

Austria gospodarzem, Niemcy i Francja za Izraelem

Warto dodać, że w Eurowizji regularnie biorą udział także inne państwa spoza Europy, m.in. Armenia i Australia. Członkostwo w EBU nie ogranicza się bowiem wyłącznie do krajów europejskich.

Najnowszy konkurs odbędzie się w Wiedniu, który już po raz trzeci będzie gospodarzem Eurowizji. Półfinały zaplanowano na 12 i 14 maja 2026 roku, a wielki finał odbędzie się 16 maja w hali Wiener Stadthalle.

Niemcy i Austria od początku wspierały udział Izraela, grożąc nawet wycofaniem się z konkursu w przypadku jego wykluczenia. Francja również wyraziła zadowolenie z decyzji EBU.

Polska na Eurowizji - ostatnie wyniki

W ubiegłorocznej edycji, która odbyła się w Bazylei, Polskę reprezentowała Justyna Steczkowska, zajmując 14. miejsce. Zwycięzcą został Austriak Johannes "JJ" Pietsch z balladą "Wasted Love". Była to już trzecia wygrana Austrii w historii konkursu.

Eurowizja organizowana jest od 1956 roku przez Europejską Unię Nadawców.