Portal Politico uznał prezydenta Karola Nawrockiego za jednego z 28 najbardziej wpływowych osobistości w Europie. W rankingu zajął on 23. pozycję i otrzymał przydomek "Ten Drugi Polak". Tymczasem za najbardziej wpływową osobę w Europie uznano prezydenta USA Donalda Trumpa.

Prezydent Karol Nawrocki (L) i premier Donald Tusk (P) / Wojciech Olkusnik / East News

Prezydent Nawrocki na 23. miejscu

Ranking ma na celu przewidzieć, kto w 2026 roku odegra kluczową rolę w kontekście Starego Kontynentu. Lista liczy 28 osób, każda z nich otrzymuje specjalny przydomek. Karol Nawrocki zajął 23. miejsce i określono go jako "Ten Drugi Polak".

Przedstawiając polskiego prezydenta, Politico zauważyło, że premier Donald Tusk "chciał w tym roku przejąć pełną kontrolę nad krajową polityką" i umieścić ją w centralnym dyskursie europejskim. Niemniej, zwycięstwo Karola Nawrockiego w wyborach prezydenckich pokrzyżowało te plany.

Nawrocki "pałac prezydencki w śródmieściu Warszawy zamienił w alternatywne wobec kancelarii premiera centrum władzy" - napisał portal. Zwrócono uwagę, że o ile rządząca koalicja nie ma w parlamencie większości pozwalającej na przegłosowanie weta prezydenta, to wspierający Nawrockiego PiS również nie jest w stanie wygrać głosowania nad kluczowymi dla nich projektami legislacyjnymi.

Politico o sporze w polskiej polityce

"Polska konstytucja daje rządowi pierwszeństwo w kreowaniu polityki zagranicznej, ale prezydent zachowuje kluczowe prerogatywy, co sprawia, że na arenie międzynarodowej Warszawa mówi dwugłosem" - napisało Politico.

W ocenie autorów konflikt Nawrockiego i Tuska jest groźny dla Brukseli. Uzasadniano, że obaj przywódcy, kierując w przeciwne kierunki swoją politykę, sprawiają, że wschodnia flanka Unii Europejskiej "jest bardziej podzielona niż kiedykolwiek wcześniej".

Portal przypomniał, że - jego zdaniem - najbardziej wpływowy polityk w Europie Donald Trump otwarcie wsparł Nawrockiego w trakcie jego kampanii prezydenckiej.

W artykule przypomniano również, że prezydent USA zapewnił swojego polskiego odpowiednika, że amerykańscy żołnierze stacjonujący w Polsce pozostaną na miejscu.