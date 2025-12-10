W Myślenicach (Małopolskie) doszło w środę do ataku nożownika. Mężczyzna ugodził ochroniarza przed wejściem do jednej z firm, a następnie oddalił się z miejsca zdarzenia. Jeden z policjantów, którzy podjęli interwencję, oddał strzał z broni i napastnik zginął na miejscu. Zgłoszenie w tej sprawie otrzymaliśmy na Gorącą Linię RMF FM.

Do ataku doszło przy ulicy Burmistrza Marka w Myślenicach. Napastnik wtargnął do firmy, zaatakował dwie osoby: ochroniarza i pracownika. Następnie agresor oddalił się z miejsca zdarzenia. Ochroniarz jest ranny i trafił do szpitala.

"Policjanci, jadąc na miejsce zdarzenia, natknęli się na mężczyznę podejrzewanego o atak. Agresor po zauważeniu policjantów zaatakował ich, trzymając nóż w ręce" - napisała małopolska policja w oficjalnym komunikacie.

Następnie jeden z mundurowych oddał strzał z broni i napastnik zginął na miejscu.

Mężczyzna, który zaatakował nożem ochroniarza, miał być byłym pracownikiem firmy - dowiedział się reporter RMF FM Maciej Sołtys.

