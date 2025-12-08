"Cieszymy się, że relacje z Polską są dla Prezydenta Ukrainy ważne. Dla nas również ważne są dobrosąsiedzkie, oparte o wzajemny szacunek, relacje z Ukrainą (...)" - poinformował w komunikacie w poniedziałek późnym wieczorem Marcin Przydacz, szef Biura Polityki Międzynarodowej Prezydenta RP. To pokłosie zaproszenia, które wystosował Wołodymyr Zełenski do Karola Nawrockiego.

Wołodymyr Zełenski poinformował, że zaprosił Karola Nawrockiego do złożenia wizyty w Ukrainie. Przekazał na komunikatorze WhatsApp - w poniedziałek po spotkaniu z europejskimi liderami w Londynie - że potrzebuje tylko daty. Wyraził też gotowość do odwiedzenia Polski, jeśli otrzyma zaproszenie. Późnym wieczorem do propozycji ustosunkował się Marcin Przydacz, szef Biura Polityki Międzynarodowej Prezydenta RP.

Marcin Przydacz: Nad datą pracujemy

"Cieszymy się, że relacje z Polską są dla Prezydenta Ukrainy ważne. Dla nas również ważne są dobrosąsiedzkie, oparte o wzajemny szacunek, relacje z Ukrainą. Nad datą spotkania prezydentów w Warszawie pracujemy w kontaktach dyplomatycznych, które są otwarte i aktywne" - napisał jeden z najbliższych współpracowników Karola Nawrockiego. 

O możliwym spotkaniu przywódców szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynardowej Marcin Przydacz miesiąc temu mówił na antenie RMF FM, kiedy był gościem Krzysztofa Ziemca

Nie tak dawno był w Warszawie człowiek numer dwa w administracji prezydenta Zełenskiego, czyli pan Andrij Jermak i rozmawialiśmy o tym, jakie warunki muszą zaistnieć, aby do takich przyszłych wizyt, kontaktów mogło dochodzić, co chcielibyśmy uzyskać - powiedział w listopadzie szef Biura Polityki Międzynarodowej w Kancelarii RP.

Wołodymyr Zełenski: To dla mnie ważne

Jeśli chodzi o prezydenta Polski, z przyjemnością bym się z nim spotkał. Zaprosiłem go i powiedziałem: proszę wybrać dowolną datę. Jakąkolwiek datę wybierzecie, ja z przyjemnością się spotkam. (…) Potrzebuję daty i wtedy, jeśli prezydent (Nawrocki) - oficjalnie lub nieoficjalnie, jak zechce - zaprosi i zaproponuje termin, oczywiście przyjadę z oficjalną wizytą do Polski. To dla mnie ważne - oznajmił Zełenski, odpowiadając na pytania dziennikarzy po spotkaniu w Londynie. Dodał, że Ukraina "szanuje Polskę i jest wdzięczna Polsce za to, że przyjęła naszych ludzi, pomaga i wspiera".

