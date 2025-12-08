"Cieszymy się, że relacje z Polską są dla Prezydenta Ukrainy ważne. Dla nas również ważne są dobrosąsiedzkie, oparte o wzajemny szacunek, relacje z Ukrainą (...)" - poinformował w komunikacie w poniedziałek późnym wieczorem Marcin Przydacz, szef Biura Polityki Międzynarodowej Prezydenta RP. To pokłosie zaproszenia, które wystosował Wołodymyr Zełenski do Karola Nawrockiego.
- Więcej aktualnych informacji na RMF24.pl.
Wołodymyr Zełenski poinformował, że zaprosił Karola Nawrockiego do złożenia wizyty w Ukrainie. Przekazał na komunikatorze WhatsApp - w poniedziałek po spotkaniu z europejskimi liderami w Londynie - że potrzebuje tylko daty. Wyraził też gotowość do odwiedzenia Polski, jeśli otrzyma zaproszenie. Późnym wieczorem do propozycji ustosunkował się Marcin Przydacz, szef Biura Polityki Międzynarodowej Prezydenta RP.
"Cieszymy się, że relacje z Polską są dla Prezydenta Ukrainy ważne. Dla nas również ważne są dobrosąsiedzkie, oparte o wzajemny szacunek, relacje z Ukrainą. Nad datą spotkania prezydentów w Warszawie pracujemy w kontaktach dyplomatycznych, które są otwarte i aktywne" - napisał jeden z najbliższych współpracowników Karola Nawrockiego.