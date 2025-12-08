O możliwym spotkaniu przywódców szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynardowej Marcin Przydacz miesiąc temu mówił na antenie RMF FM, kiedy był gościem Krzysztofa Ziemca .

Nie tak dawno był w Warszawie człowiek numer dwa w administracji prezydenta Zełenskiego, czyli pan Andrij Jermak i rozmawialiśmy o tym, jakie warunki muszą zaistnieć, aby do takich przyszłych wizyt, kontaktów mogło dochodzić, co chcielibyśmy uzyskać - powiedział w listopadzie szef Biura Polityki Międzynarodowej w Kancelarii RP.

Wołodymyr Zełenski: To dla mnie ważne