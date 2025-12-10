W San Francisco doszło do nietypowego zdarzenia. W poniedziałek wieczorem ciężarna kobieta urodziła dziecko w pojeździe Waymo, którym jechała do uniwersyteckiego szpitala w San Francisco. "Potwierdzamy, że to prawda. Matka i dziecko trafili do nas" - powiedziała Jess Berthold, rzeczniczka placówki.

Robototaksówka w San Francisco / Shutterstock

Taksówki bez kierowcy, nazywane autonomicznymi lub robototaksówkami, działają w ramach usługi Waymo i są niezwykle popularne w San Francisco, Phoenix czy Chinach (Pony.AI). Dowożą pasażerów, korzystając z zaawansowanej technologii i AI.

Samochód wykorzystuje sensory (lidary, radary) i sztuczną inteligencję do nawigacji. Korzystanie z usługi jest bardzo proste: wystarczy zamówić przejazd przez aplikację i auto podjeżdża pod klienta. Wnętrze jest przystosowane do pracy, rozrywki, z łatwym dostępem do najróżniejszych funkcji. W środku są również kamery, a systemy obecnie wdrażane są w Europie.

San Francisco: Kobieta urodziła w autonomicznej taksówce

Jak informuje portal The San Francisco Standard, w poniedziałek wieczorem kobieta urodziła dziecko w pojeździe Waymo, którym jechała do szpitala uniwersyteckiego w San Francisco.

Zespół zdalnego wsparcia odnotował "nietypową aktywność" w kabinie pojazdu i skontaktował się z pasażerką. W tym samym czasie wezwano służby ratunkowe, jednak robotaxi dotarła do szpitala przed przyjazdem karetki.

Możemy potwierdzić, że to prawda, a mama i dziecko trafiły do naszego szpitala - poinformowała rzeczniczka szpitala Jess Berthold. Rodząca nie chciała udzielić komentarza.

Zespół Waymo przekazał, że pojazd został natychmiast wycofany z ruchu i oddany do czyszczenia. Firma podkreśliła również, że podobna sytuacja miała miejsce wcześniej w Phoenix.

"Jesteśmy dumni, że możemy być zaufanym środkiem transportu - zarówno w tak podniosłych momentach życia, jak i nieco mniej spektakularnych. Życzymy rodzinie wszystkiego najlepszego. Mamy nadzieję, że będziemy mogli bezpiecznie towarzyszyć im w wielu kolejnych życiowych wydarzeniach" - napisano w oświadczeniu.

Mama i noworodek wrócili do domu również robototaksówką.