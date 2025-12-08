W poniedziałek po południu na lotnisku w Edynburgu doszło do poważnych utrudnień. Wszystkie loty zostały zawieszone po awaryjnym lądowaniu samolotu British Airways z Londynu. Na szczęście nikomu nic się nie stało.

Samolot British Airways z Londynu Heathrow miał problemy z podwoziem.

Pilot wysłał sygnał alarmowy tuż po starcie.

Maszyna bezpiecznie wylądowała po 35 minutach oczekiwania na pozwolenie.

Nikt z pasażerów ani załogi nie ucierpiał.

Samolot zablokował płytę lotniska, co spowodowało wstrzymanie wszystkich lotów i przekierowanie części z nich na inne lotniska.

Do incydentu doszło w poniedziałek po południu. Samolot linii British Airways, lecący z Londynu Heathrow do Edynburga, napotkał problemy techniczne tuż po starcie. Pilot natychmiast zgłosił awarię i wysłał sygnał alarmowy. Jak podaje brytyjska prasa, problem dotyczył zablokowanego podwozia.

Bezpieczne lądowanie i ewakuacja pasażerów

Po otrzymaniu zgłoszenia, służby lotniskowe w Edynburgu przygotowały się na awaryjne lądowanie. Samolot przez około 35 minut krążył w powietrzu, oczekując na pozwolenie na lądowanie. Ostatecznie maszyna bezpiecznie wylądowała, a wszyscy pasażerowie i członkowie załogi opuścili pokład bez szwanku.

Utrudnienia na lotnisku

Po lądowaniu samolot pozostał na płycie lotniska, blokując ruch i uniemożliwiając obsługę kolejnych lotów. Władze portu lotniczego zdecydowały o wstrzymaniu wszystkich operacji lotniczych. Część lotów została przekierowana na inne lotniska w regionie. Rzecznik lotniska zapewnił, że sytuacja jest pod kontrolą, a służby pracują nad usunięciem maszyny z pasa.