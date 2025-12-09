Do brutalnego morderstwa doszło we wsi Rusiec w powiecie pruszkowskim na Mazowszu. Jak dowiedział się reporter RMF FM Jakub Rybski, 52-latek nożem zabił 46-letnią kobietę w jej domu. Policję zawiadomił syn kobiety, który znalazł ciało. Początkowo policja informowała RMF FM o dwójce dzieci.

Morderstwo we wsi Rusiec

We wsi Rusiec w powiecie pruszkowskim w województwie mazowieckim doszło do makabrycznego zdarzenia. 52-latek zabił nożem 46-latkę. Do zbrodni doszło w domu kobiety.

Z informacji reportera RMF FM Jakuba Rybskiego wynika, że było to dawne małżeństwo - para rozwiodła się kilka lat temu.

52-latek przyszedł do domu swojej byłej żony. Między dawnymi partnerami doszło do kłótni, która zakończyła się tragedią. Mężczyzna zaatakował kobietę nożem. Zadał jej kilka ciosów. Policję i pogotowie zawiadomił syn 46-latki, który znalazł ciało. Początkowo służby informowały o dwójce dzieci.

Kobiety nie udało się uratować, a mężczyzna został zatrzymany. Na razie jest w policyjnym areszcie i prawdopodobnie jeszcze w tym tygodniu zostanie doprowadzony do prokuratury i usłyszy zarzuty.

