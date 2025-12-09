Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad poinformowała o uzyskaniu decyzji ZRID (zezwolenie na realizację inwestycji drogowej) dla dwóch odcinków drogi ekspresowej S10 w województwie zachodniopomorskim. Chodzi o fragmenty Stargard – Suchań (13,8 km) oraz Suchań – Recz (19,6 km). Łącznie powstanie 33,5 km nowej trasy oraz trzy węzły drogowe. Wartość kontraktów przekracza 1,1 mld zł.

Są pozwolenia na budowę ponad 33 km drogi S10 w woj. zachodniopomorskim (Zdjęcie ilustracyjne) / Tytus Żmijewski / PAP

GDDKiA uzyskała pozwolenia na budowę dwóch odcinków drogi S10 w woj. zachodniopomorskim o łącznej długości 33,5 km.

Wartość inwestycji przekracza 1,1 mld zł, a prace budowlane ruszą wiosną 2026 roku.

Cała trasa S10 ze Szczecina do Wałcza ma powstać do końca 2028 roku.

Po więcej aktualnych informacji zapraszamy na RMF24.pl

Jak przekazał rzecznik szczecińskiego oddziału GDDKiA Mateusz Grzeszczuk, decyzja ZRID umożliwia rozpoczęcie prac budowlanych. W ciągu najbliższych 30 dni wykonawcy przejmą place budowy. Początkowe roboty obejmą m.in. sprawdzenie terenu przez saperów, wytyczenie obszaru inwestycji przez geodetów oraz badania archeologiczne. Pełne prace ruszą wiosną, po zakończeniu zimowej przerwy w realizacji kontraktów (16 grudnia - 15 marca).

Odcinek Stargard - Suchań zrealizuje firma Budimex za ponad 450 mln zł. Trasa pobiegnie po północnej stronie obecnej DK10, a w rejonie Tychowa powstaną dwa Miejsca Obsługi Podróżnych oraz rezerwa pod stację paliw i restaurację. Na północ od wsi Krąpiel powstanie bezkolizyjne skrzyżowania z drogą powiatową. Przewidziano osiem wiaduktów, siedem przejść dla zwierząt i bezkolizyjne skrzyżowanie z drogą powiatową.

Za budowę odcinka Suchań - Recz odpowiada Grupa Mirbud. Koszt inwestycji to 667,5 mln zł. Trasa również zostanie poprowadzona na północ od obecnej "dziesiątki". Powstaną dwa węzły drogowe (Suchań i Recz), 14 obiektów mostowych (w tym 11 wiaduktów) oraz dwa dolne przejścia dla zwierząt.

Siedem odcinków S10 realizowanych w całym województwie

GDDKiA przypomina, że w województwie zachodniopomorskim realizowanych jest obecnie siedem odcinków S10 między Szczecinem a Wałczem. Umowy z wykonawcami podpisano w 2024 i na początku 2025 roku. Dwa odcinki mają już decyzje ZRID, pozostałe pięć czeka na zakończenie procedur administracyjnych. Pozwolenia na budowę dla nich spodziewane są w pierwszej połowie 2026 roku.

W przyszłym roku będziemy mieć plac budowy o długości 100 km. Zakończenie realizacji S10 od Szczecina do Wałcza planowane jest do końca 2028 roku - podkreślił Grzeszczuk.

Wydanie decyzji ZRID oznacza także rozpoczęcie procedur wypłaty odszkodowań za nieruchomości przejęte pod budowę drogi. Wyceny przygotują rzeczoznawcy wyznaczeni przez wojewodę, a po wydaniu decyzji odszkodowawczych GDDKiA wypłaci środki właścicielom działek.