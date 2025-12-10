Dziewięć firm projektowych zgłosiło się do przetargu na opracowanie studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego oraz uzyskanie decyzji środowiskowej dla ostatniego odcinka obwodnicy Warszawy – poinformowała Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad.

Dziewięć firm zainteresowanych zaprojektowaniem wschodniej obwodnicy Warszawy / Jakub Kamiński / East News

Dziewięć firm złożyło oferty na przygotowanie dokumentacji i uzyskanie decyzji środowiskowej dla wschodniej obwodnicy Warszawy.

Najtańsza oferta opiewa na ponad 6 mln zł, a podpisanie umowy z wykonawcą planowane jest na II kwartał 2026 roku.

Nowy, około 16-kilometrowy odcinek ma domknąć warszawski ring drogowy.

Najtańszą ofertę, opiewającą na nieco ponad 6 mln zł, złożyła firma Europrojekt Gdańsk. Najwyższą propozycję - ponad 14,6 mln zł - przedstawiło konsorcjum Promost Consulting i DOHWA Polska ENG. Kosztorys GDDKiA wynosi ponad 6,9 mln zł, a w tej kwocie mieszczą się jeszcze dwie inne oferty.

Obecnie trwa analiza i ocena złożonych propozycji. Jeśli nie pojawią się odwołania, umowa z wybranym wykonawcą ma zostać podpisana w drugim kwartale 2026 roku. Na realizację zadania przewidziano 48 miesięcy od momentu zawarcia umowy, co oznacza, że zakończenie prac planowane jest na 2030 rok.

Stolica czeka na domknięcie ringu

Projektant będzie odpowiedzialny za przygotowanie dokumentacji obejmującej różne warianty przebiegu wschodniej obwodnicy Warszawy, ze szczególnym uwzględnieniem rozwiązań tunelowych. Będzie musiał również przygotować materiały do wniosku o uzyskanie decyzji środowiskowej.

Nowa trasa, o długości około 16 km, połączy węzły Drewnica i Warszawa Wschód (dawniej Zakręt), domykając tym samym warszawski ring.

Obecnie, z powodu braku tego odcinka, kierowcy korzystają z dróg wojewódzkich nr 631, 634, 637 i 638 oraz ulic Wesołej, by dostać się do węzła Warszawa Wschód. Osoby jadące w kierunku Krakowa wybierają natomiast północno-zachodnią część obwodnicy.