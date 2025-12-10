Ponad 3 tysiące ton szczególnie niebezpiecznych odpadów zostało usuniętych z terenu dawnej firmy Eko-Szop w Katowicach-Szopienicach. Prace trwały od ubiegłego roku do listopada i kosztowały 10,7 mln zł, finansowanych z rezerwy wojewody i budżetu państwa. Jak podkreślił wojewoda śląski Marek Wójcik, teren został całkowicie zabezpieczony.

Nielegalne składowisko toksycznych odpadów w Katowicach Szopienicach / Andrzej Grygiel / PAP

Z terenu dawnej firmy Eko-Szop w Katowicach-Szopienicach usunięto ponad 3 tysiące ton szczególnie niebezpiecznych odpadów, a teren został całkowicie zabezpieczony.

Prace trwały od ubiegłego roku do listopada i kosztowały 10,7 mln zł, a śledztwo w sprawie nielegalnego składowania odpadów zakończyło się wyrokami skazującymi dla 12 osób.

Wcześniej, w 2016 roku, zrekultywowano pobliski teren po Hucie Metali Nieżelaznych Szopienice, gdzie zutylizowano ponad 120 tys. ton szlamów cynkowych za ponad 30 mln zł.

Odpady, zgromadzone przez Eko-Szop około 15 lat temu, zawierały m.in. kwasy, alkalia, substancje toksyczne i łatwopalne. Początkowo szacowano ich ilość na 1,7-1,8 tys. ton, jednak w trakcie prac odkryto kolejną, zasypaną kondygnację z odpadami.

Część odpadów wylano przedtem do gruntu.

Firma Eko-Szop, działająca wcześniej jako Rewital i Eko-Harpoon, straciła pozwolenie na działalność w 2014 roku po wykryciu nieprawidłowości. Śledztwo wykazało, że odpady były nielegalnie składowane i usuwane także w innych miastach regionu.

W sprawie zapadły wyroki skazujące wobec 12 osób, w tym byłego prezesa firmy.

To nie jedyny przypadek skażenia w tej części Katowic.

W 2016 roku zakończono rekultywację 7-hektarowego terenu po Hucie Metali Nieżelaznych Szopienice, gdzie zutylizowano ponad 120 tys. ton szlamów cynkowych.

Koszt tej operacji wyniósł ponad 30 mln zł.