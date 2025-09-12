"Polska ma pewność co do źródeł, miejsca startu i intencjonalności tego działania" - powiedział w piątek premier Donald Tusk w Nowej Dębie na Podkarpaciu w trakcie wizyty na terenie Zakładów Metalowych Dezamet S.A. Skomentował w ten sposób pogwałcenie przez Rosję polskiej przestrzeni powietrznej w nocy z wtorku na środę. "Powinniśmy w ciągu dwóch lat osiągnąć poziom produkcji rocznej 130 tys. pocisków 155 mm" - poinformował także, dodając również, jakie plany ma NATO w związku z obroną wschodniej flanki.

Premier Donald Tusk na terenie Zakładów Metalowych Dezamet S.A. w Nowej Dębie, 12 września 2025 / PAP/Darek Delmanowicz/GoogleMaps / PAP

Premier o putinowskiej prowokacji

Wiemy, że Rosja i także Białoruś zrobią wszystko, żeby zminimalizować to, co stało się w nocy 10 września nad Polską. Są to próby, mam nadzieję, nieskutecznej dezinformacji o "prowokacji ukraińskiej". Tak jak wczoraj mówiłem i przekazałem to wczoraj panu prezydentowi w rozmowie w cztery oczy, trzeba walczyć z dezinformacji (...). Polska ma pewność co do źródeł, miejsca startu i intencjonalności tego działania - powiedział Donald Tusk.

Polskie służby dysponują wystarczającymi informacjami na temat tego, kto odpowiada za atak dronowy na Polskę i nie będziemy wrażliwi na manipulacje i dezinformacje ze strony Rosji - powtórzył.

Jeszcze dziś informacja o dalszych działaniach NATO ws. wschodniej flanki

Jestem od rana w kontakcie z Sekretarzem Generalnym NATO. Otrzymałem informację, że jeszcze dzisiaj dowiemy się, jakie będą dalsze działania NATO, jeśli chodzi o wschodnią flankę. Dzisiaj zakomunikuję o efektach naszych działań - powiedział premier.

Donald Tusk poinformował także dofinansowaniu w wysokości 1 mld 300 mln zł Zakładów Metalowych Dezamet S.A. w Nowej Dębie.

To, że Dezamet S.A. jest zdolny do produkcji dość szerokiego asortymentu pocisków, wynika również z dofinansowania (...). Dzięki współpracy z naszymi sojusznikami, Dezamet S.A. będzie dysponował najnowocześniejszą technologią, dzięki której będziemy mogli zwiększyć radykalnie produkcję pocisków 155 mm.

Powiedział, że ta współpraca to jest jedynie część wielkiego projektu.

Premier Donald Tusk oraz minister aktywów państwowych Wojciech Balczun, Nowa Dęba, 12 września 2025 / Darek Delmanowicz / PAP

Wojna na Ukrainie pokazała jak wielkie znaczenie mają pociski 155 mm. W ciągu dwóch lat powinniśmy osiągnąć poziom produkcji rocznej na poziomie ok. 130 tys. pocisków - poinformował, dodając, że produkcja pocisków w Dezamet S.A. jest częścią współpracy Polski z Wielką Brytanią.

Polska Grupa Zbrojeniowa i brytyjski koncern BAE Systems podpisały w piątek umowę.

My tę technologię mamy na długo, ten okres wypowiedzenia to jest 40 lat, więc możliwość dysponowania tą technologią jest właściwie na stałe - powiedział premier.