Minister funduszy i polityki regionalnej, a wcześniej ambasador Polski w Rosji dodała, że "ważne jest to, co zobaczyliśmy po ataku rosyjskich dronów, a zobaczyliśmy solidarność państw natowskich i unijnych".

Niepokój budzą także sygnały płynące z Waszyngtonu. Wiceprezydent USA J.D Vance powiedział, że czas na pomyślenie o tym, żeby skończyć z izolacją Rosji, "wszystko to się dzieje właśnie tuż po tym, jak Putin to usłyszał” – zauważa minister.

Jej zdaniem, takie wypowiedzi mogą być odbierane przez Kreml jako przyzwolenie na dalsze prowokacje.

Putin słyszy po raz kolejny to, co słyszy. Niektórzy w Polsce zamykają na to oczy. To oczywiście nie zmienia faktu, że powinniśmy robić wszystko, co możliwe, żeby stawiać na sojusz amerykański, ale nie zamykać oczu na to, co prezydent Stanów Zjednoczonych robi – podkreśla Pełczyńśka-Nałęcz i przypomina, że niedawno Trump przyjął zbrodniarza wojennego na czerwonym dywanie.

Sam fakt przyjęcia do Stanów zbrodniarza Putina, to objawy słabości - dodaje.

Polska w oczach Kremla

Minister Pełczyńska-Nałęcz, jako była ambasador w Moskwie, wskazała też, jak Polska postrzegana jest przez rosyjskie władze.

Polska jest... Wyrażę się tak, jak oni to widzą – popychadłem amerykańskim. Rosja nie jest w stanie uwierzyć, że kraj średni ma własną jakąś suwerenność. Uważają, że mamy być strefą buforową pomiędzy nimi a Europą, Amerykanami. Dążą do tego, żeby rozwalić Unię Europejską, bo jedność europejska im szkodzi. Lepiej mieć do czynienia z kilkudziesięcioma odrębnymi państwami, niż państwami, które grają razem. Dążą do tego, żeby rozwalić NATO i podważyć artykuł piąty, pokazać, że on nie działa i to jest ich polityka – tłumaczy.

Broń jądrowa dla Ukrainy?

W trakcie Porannej rozmowy w RMF FM padło też pytanie od słuchacza, czy Ukraina powinna mieć broń jądrową.

Minister Wołyńska-Nałęcz odpowiedziała: Ukraina mogła mieć broń jądrową, myślę, że niejedną, wiele osób teraz w Ukrainie bardzo żałuje, że zaufało porozumieniu zachodnio-rosyjskiemu. Na mocy tego porozumienia Ukraina oddała tę broń. Zagwarantowano jej bezpieczeństwo. Dzisiaj Ukraina nie ma sposobu odzyskania broni jądrowej, bo właśnie się jej pozbyła, więc gdyby mogła cofnąć czas, to na pewno by się jej nie pozbyła.

Kontrowersje wokół deweloperów

Minister funduszy i polityki regionalnej odniosła się także do kwesti nowych przepisów dotyczących cen mieszkań.

Minister zapowiedziała działania wobec deweloperów, którzy próbują obchodzić prawo.