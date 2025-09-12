"Fakty mówią, że to były rosyjskie drony, które nie błądziły po Polsce, tylko tutaj zmierzały. One były nieuzbrojone, jest to pewien rodzaj demonstracji ze strony Rosji, to celowa demonstracja, a nie przez pomyłkę" - powiedziała w Porannej rozmowie w RMF FM Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz pytana o ostatnie słowa Donalda Trumpa. Przypomnijmy, amerykański prezydent o ataku rosyjskich dronów na Polskę powiedział, że to mógł być błąd. Minister funduszy i polityki regionalnej, a wcześniej ambasador Polski w Rosji dodała, że "ważne jest to, co zobaczyliśmy po rosyjskiej prowokacji, a zobaczyliśmy solidarność państw natowskich i unijnych".
"To mógł być błąd. Ale niezależnie od tego, nie jestem zadowolony z czegokolwiek związanego z tą sytuacją. Ale mam nadzieję, że to się zakończy" - tak Donald Trump skomentował atak rosyjskich dronów na Polskę, do którego doszło w nocy z wtorku na środę.
Według minister takie działania mają na celu testowanie reakcji Zachodu oraz sprawdzenie, jak daleko Rosja może się posunąć.