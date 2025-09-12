10 września 2025 roku podczas publicznego wystąpienia na Uniwersytecie Utah Valley został zastrzelony Charlie Kirk, prawicowy komentator polityczny. Amerykańskie służby zabezpieczyły karabin, z którego prawdopodobnie zabito Kirka i dotarły do nagrania przedstawiającego ucieczkę zamachowca z kampusu. FBI oferuje nagrodę w wysokości 100 tys. dolarów za informacje prowadzące do zidentyfikowania i aresztowania sprawcy.

/ Shutterstock

Charlie Kirk został postrzelony przez zamachowca podczas wystąpienia na Uniwersytecie Utah Valley. Niestety jego życia nie udało się uratować. 31-letni Kirk zmarł w szpitalu.

Kim był Charlie Kirk?

Charlie Kirk był jedną z czołowych postaci prawicy w USA i bliskim współpracownikiem Donalda Trumpa. Był założycielem organizacji Turning Point USA, która ma na celu mobilizację młodych konserwatywnych wyborców. Prowadził także własne media. Był aktywny w debacie publicznej i często można było go zobaczyć w programach telewizyjnych oraz na wiecach politycznych. Był też autorem kilku książek.

Bliska znajomość z prezydentem Trumpem spowodowała, że stał się jednym z bardziej rozpoznawalnych przedstawicieli amerykańskiej prawicy. Znany był z kontrowersyjnych wypowiedzi, co budziło krytykę komentatorów.

Prezydent Donald Trump ogłosił, że pośmiertnie odznaczy Kirka Prezydenckim Medalem Wolności - to najwyższe cywilne odznaczenie w kraju.

Zabójca wciąż na wolności

Przedstawiciele FBI i Departamentu Bezpieczeństwa Publicznego stanu Utah wciąż poszukują zamachowca. Określili go jako osobę "w wieku studenckim". Wcześniej w związku z zabójstwem Kirka służby zatrzymały jedną osobę, która po przesłuchaniu została zwolniona.

Służby dotarły do nagrania wideo pokazującego mężczyznę biegnącego po dachu budynku, z którego padły strzały. Mężczyzna następnie zeskoczył z dachu i opuścił teren kampusu. Idąc jego tropem, funkcjonariusze znaleźli w niewielkim, zalesionym obszarze broń, która ich zdaniem została wykorzystana w zamachu.

Wideo youtube

100 tys. dolarów nagrody

FBI zaoferowało nagrodę w wysokości 100 tys. dolarów za informacje prowadzące do aresztowania zabójcy Kirka. Gubernator stanu Utah, Spencer Cox, występując na konferencji prasowej wraz z dyrektorem FBI, Kashem Patelem i innymi urzędnikami, poprosił opinię publiczną o pomoc w identyfikacji zamachowcy. Jego wizerunek został udostępniony w mediach. Na zdjęciach mężczyzna zasłania swoją twarz czapką baseballową. Nosi też okulary przeciwsłoneczne.