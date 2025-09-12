"Chcielibyśmy, żeby atak dronów na Polskę był pomyłką. Ale nią nie był. I wiemy o tym" - napisał premier Donald Tusk w piątek rano. To odpowiedź na oburzające słowa prezydenta USA dotyczące pogwałcenia naszej przestrzeni powietrznej przez rosyjskie drony. Donald Trump stwierdził, że "to mógł być błąd".

/ Albert Zawada / PAP

Nie milknie echo "bezprecedensowego" - jak nasze określiło Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych - naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej przez rosyjskie drony. Pierwszy incydent zanotowano ok. godz. 23.30 we wtorek, a ostatni ok. godz. 6.30 w środę. Premier Donald Tusk przekazał w nocy, że zanotowano i precyzyjnie namierzono 19 naruszeń przestrzeni powietrznej przez drony. Te, które stanowiły bezpośrednie zagrożenie, zostały zestrzelone. To, jak wyglądało strącenie jednego z nich, można zobaczyć TUTAJ .

Do takiej prowokacji doszło po raz pierwszy od momentu napaści Rosji na Ukrainę w wymiarze pełnoskalowym. Co więcej, spora część dronów nadleciała nad Polskę bezpośrednio z Białorusi, która, o dziwo - jak informował szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego gen. Wiesław Kukuła - w noc ataku przekazywała nam ostrzeżenia o obiektach , które zmierzają w naszym kierunku.

Trump mówi o pomyłce, Tusk ucina dywagacje

Prezydent USA Donald Trump, poproszony w czwartek o ocenę tej putinowskiej celowej prowokacji, nie wykluczył, że pogwałcenie polskiej przestrzeni powietrznej przez rosyjskie drony mogło być wynikiem pomyłki.

To mógł być błąd. Ale niezależnie od tego, nie jestem zadowolony z całej tej sytuacji - powiedział Trump, pytany przez dziennikarzy przed odlotem do Nowego Jorku na mecz baseballowy.

"Chcielibyśmy też, żeby atak dronów na Polskę był pomyłką. Ale nią nie był. I wiemy o tym" - napisał w piątek szef polskiego rządu Donald Tusk.