Awaria ogólnopolskiego systemu paszportowego. Składanie wniosków i odbiór dokumentów były wstrzymane - informował o poranku Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu. Problemy były też z wydawaniem dowodów osobistych. Przed południem awaria została usunięta.

W piątek, 12 września, w godzinach porannych doszło do poważnej awarii ogólnopolskiego rejestru dokumentów paszportowych.

Przyjmowanie wniosków paszportowych oraz wydawanie gotowych dokumentów było wstrzymane.

Osoby, które planowały dziś złożyć wniosek lub odebrać gotowy dokument, muszą uzbroić się w cierpliwość.

"Uprzejmie prosimy o cierpliwość i śledzenie komunikatów. Będziemy na bieżąco przekazywać informacje, gdy system powróci do poprawnego funkcjonowania" - czytamy w komunikacie, który opublikował rano Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu.

Sytuacja dotyczyła wszystkich punktów paszportowych w całej Polsce.

MSWiA: Przerwa w dostępie do rejestru systemów państwowych

Nastąpiła przerwa w dostępie do rejestru systemów państwowych. Uniemożliwia ona wykonanie zadań takich, jak wydawanie dowodów osobistych i paszportów – przekazała z kolei rzeczniczka MSWiA Karolina Gałecka.

Rzeczniczka podkreśliła, że o przerwie w dostępie poinformował podlegający resortowi cyfryzacji Centralny Ośrodek Informatyki.

Chodzi o przerwę w dostępie do rejestru systemów państwowych. Uniemożliwiał ona m.in. wydawanie dowodów osobistych i paszportów.

Przed godz. 12.00 resort poinformował, że wszystko wróciło do normy.