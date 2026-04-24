Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Rzeszowie przekazała nowe informacje w związku z atakiem niedźwiedzia na kobietę w okolicach wsi Płonna w powiecie sanockim na Podkarpaciu. "W dniu zdarzenia panowały wietrzne warunki, co mogło osłabić zmysły węchu i słuchu u niedźwiedzia. Sprzyja to powstaniu sytuacji zaskoczenia zwierzęcia bliską obecnością człowieka" - czytamy w komunikacie.

RDOŚ o miejscu i okolicznościach ataku

Jak tłumaczy Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Rzeszowie, do ataku, którego skutkiem była śmierć 58-latki, doszło ok. 1,5 km w głąb lasu, ok. 2,5 km od wsi Płonna. To miejsce rzadko odwiedzane przez ludzi, w pobliżu szczytu wzniesienia. "Jest to obszar stałego występowania niedźwiedzi" - podkreślają eksperci.

W komunikacie można przeczytać, że istotnym elementem wpływającym na przebieg wydarzeń mógł być wiejący tego dnia silny wiatr.

RDOŚ zwraca uwagę, że przed wypadkiem gmina Bukowsko nie występowała o zezwolenie na płoszenie niedźwiedzi ani na ich odstrzał.

Okoliczności śmierci 58-letniej mieszkanki powiatu sanockiego wyjaśnia Prokuratura Rejonowa w Sanoku.

Ile niedźwiedzi żyje na Podkarpaciu?

Leśnicy szacują, że na Podkarpaciu żyje ok. 300 niedźwiedzi. Naukowcy wskazują na brak aktualnych badań genetycznych i sugerują, że dane te mogą być zawyżone.

Niedźwiedź brunatny, mimo że jest największym drapieżnikiem Europy, nie poluje na człowieka, nie zbliża się do niego i raczej się go boi. Nie dąży do kontaktu z ludźmi - podkreślił w rozmowie z PAP Tomasz Zając z Tatrzańskiego Parku Narodowego.

Jak zaznaczył, najbardziej prawdopodobnym scenariuszem w tego typu przypadkach jest nagłe zaskoczenie zwierzęcia.