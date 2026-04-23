W okolicach miejscowości Płonna na Podkarpaciu zginęła 58-letnia kobieta. Wszystko wskazuje na to, że została zaatakowana przez niedźwiedzia.

Jak informuje reporter RMF FM Maciej Pałahicki, ciało 58-letniej kobiety z widocznymi ranami po ataku dzikiego zwierzęcia zostało znalezione w okolicach miejscowości Płonna na Podkarpaciu.

Na miejsce natychmiast skierowano służby, wezwano lekarza. Mimo podjętych działań życia kobiety nie udało się uratować.

Okoliczności tragedii

Do tragicznego zdarzenia doszło w kompleksie leśnym z dala od siedzib ludzkich w rejonie wsi Płonna w gminie Bukowsko.

Tuż przed godz. 11.00 policja otrzymała zgłoszenie od 27-letniego syna kobiety, że jego matka została zaatakowana przez niedźwiedzia.

Na razie nie ma 100 proc. pewności, że kobieta została zaatakowana przez niedźwiedzia, bo nie było świadków tego zdarzenia - powiedziała RMF FM rzeczniczka sanockiej policji Anna Oleniacz.

58-latka i jej syn rozdzielili się i dopiero po jakimś czasie mężczyzna odnalazł zwłoki matki.

Na miejsce jedzie prokurator i zostanie wezwany biegły. Przyczynę śmierci kobiety wyjaśni zapewne dopiero sekcja zwłok.