Trzech mieszkańców Kalifornii zostało skazanych za udział w nietypowym oszustwie ubezpieczeniowym. Przebierając się w kostium niedźwiedzia, upozorowali ataki na luksusowe samochody, by wyłudzić odszkodowania. Sprawa zakończyła się wyrokami więzienia i wysokimi grzywnami.

Oszuści twierdzili, że do ich aut wszedł niedźwiedź (zdj. ilustracyjne) / Shutterstock

Mężczyźni upozorowali ataki na luksusowe samochody - Rolls-Royce’a Ghosta i dwa Mercedesy - by wyłudzić odszkodowania.

Oszustwo na niedźwiedzia - jak działał proceder?

Do zdarzenia doszło 28 stycznia 2024 roku w Lake Arrowhead w Kalifornii. Trzech mężczyzn - w wieku od 26 do 39 lat - upozorowało atak niedźwiedzia na luksusowego Rolls-Royce’a Ghosta. Tego samego dnia zgłoszono podobne szkody w dwóch innych luksusowych Mercedesach.

Poszkodowani dostarczyli swoim ubezpieczycielom nagranie wideo przedstawiające rzekomy atak zwierzęcia, który czołga się w kierunku pojazdów i wchodzi do nich.

Na zdjęciach przekazanych przez agencje ubezpieczeniowe widać zarysowania na siedzeniach oraz po wewnętrznej stronie drzwi, które miał zrobić pazurami niedźwiedź.



Biolog rozwiewa wątpliwości, policja znajduje kostium

Podejrzenia wzbudziło zachowanie "niedźwiedzia" na nagraniu. Biolog z kalifornijskiego Departamentu Ryb i Dzikiej Przyrody przeanalizował materiał i jednoznacznie stwierdził, że w rzeczywistości był to człowiek w przebraniu. Policja, prowadząc śledztwo pod kryptonimem "Operacja Niedźwiedzi Pazur", przeszukała dom podejrzanych i zabezpieczyła kostium niedźwiedzia.

Łączna wartość wyłudzonych odszkodowań wyniosła 141 839 dolarów.

Wszyscy trzej oskarżeni przyznali się do winy. Sąd skazał ich na 180 dni więzienia (do odbycia w systemie weekendowym), dwa lata nadzoru kuratorskiego oraz obowiązek zwrotu wyłudzonych pieniędzy. Czwarty podejrzany czeka na proces, który ma się rozpocząć we wrześniu.