Trzech mieszkańców Kalifornii zostało skazanych za udział w nietypowym oszustwie ubezpieczeniowym. Przebierając się w kostium niedźwiedzia, upozorowali ataki na luksusowe samochody, by wyłudzić odszkodowania. Sprawa zakończyła się wyrokami więzienia i wysokimi grzywnami.
- Najnowsze informacje z kraju i ze świata na rmf24.pl.
Do zdarzenia doszło 28 stycznia 2024 roku w Lake Arrowhead w Kalifornii. Trzech mężczyzn - w wieku od 26 do 39 lat - upozorowało atak niedźwiedzia na luksusowego Rolls-Royce’a Ghosta. Tego samego dnia zgłoszono podobne szkody w dwóch innych luksusowych Mercedesach.
Poszkodowani dostarczyli swoim ubezpieczycielom nagranie wideo przedstawiające rzekomy atak zwierzęcia, który czołga się w kierunku pojazdów i wchodzi do nich.
Na zdjęciach przekazanych przez agencje ubezpieczeniowe widać zarysowania na siedzeniach oraz po wewnętrznej stronie drzwi, które miał zrobić pazurami niedźwiedź.
Podejrzenia wzbudziło zachowanie "niedźwiedzia" na nagraniu. Biolog z kalifornijskiego Departamentu Ryb i Dzikiej Przyrody przeanalizował materiał i jednoznacznie stwierdził, że w rzeczywistości był to człowiek w przebraniu. Policja, prowadząc śledztwo pod kryptonimem "Operacja Niedźwiedzi Pazur", przeszukała dom podejrzanych i zabezpieczyła kostium niedźwiedzia.
Łączna wartość wyłudzonych odszkodowań wyniosła 141 839 dolarów.
Wszyscy trzej oskarżeni przyznali się do winy. Sąd skazał ich na 180 dni więzienia (do odbycia w systemie weekendowym), dwa lata nadzoru kuratorskiego oraz obowiązek zwrotu wyłudzonych pieniędzy. Czwarty podejrzany czeka na proces, który ma się rozpocząć we wrześniu.