Wiosenna aktywność niedźwiedzi zmusza do wzmożonej ostrożności. Podkarpackie nadleśnictwa zawieszają program "Zanocuj w lesie", tłumacząc swoją decyzję "minimalizacją ryzyka".

Niedźwiedzie są bardzo aktywne. Nocowanie w lesie może być niebezpieczne

Decyzja ma na celu zminimalizowanie ryzyka kontaktu ludzi z niedźwiedziami i ochronę zdrowia oraz życia osób korzystających z lasów.

Zawieszają program "Zanocuj w lesie"

"Z uwagi na wyraźny wzrost aktywności niedźwiedzi na naszym terenie, a przede wszystkim w trosce o bezpieczeństwo osób korzystających z lasu informujemy, że program 'Zanocuj w lesie' zostaje czasowo zawieszony - do odwołania" - zakomunikowało Nadleśnictwo Brzozów.

"Mamy świadomość, że dla wielu z Was to istotne ograniczenie, dlatego prosimy o wyrozumiałość wobec podjętej decyzji. A o ewentualnym wznowieniu programu poinformujemy na naszym profilu FB i stronie internetowej" - dodano.

Podobną decyzję podjęło Nadleśnictwo Bircza w powiecie przemyskim.

"Decyzja ta podyktowana jest koniecznością zminimalizowania ryzyka bezpośredniego kontaktu ludzi z niedźwiedziami, a tym samym zapewnienia bezpieczeństwa zdrowia i życia osobom korzystającym z terenów leśnych" - czytamy w komunikacie.

Akcja odłowu niedźwiedzi

W związku ze śmiertelnym atakiem niedźwiedzia w Płonnej i coraz częstszym pojawianiem się tych zwierząt w pobliżu domów 18 niedźwiedzi brunatnych z południa Podkarpacia ma zostać odłowionych i objętych monitoringiem GPS z inicjatywy Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Rzeszowie.

Jak poinformował rzecznik Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, Łukasz Lis, wytypowane do odłowu niedźwiedzie to zwierzęta, które "straciły naturalny dystans" i coraz częściej wchodzą w kontakt z ludźmi.

Szacuje się, że w południowej części województwa takich osobników jest około 20-30. Problem dotyczy głównie zwierząt regularnie podchodzących pod zabudowania, żerujących przy śmietnikach i powodujących szkody w mieniu.