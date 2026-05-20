Była kanclerz Niemiec Angela Merkel lub też były prezes Europejskiego Banku Centralnego Mario Draghi mogliby odbyć potencjalne negocjacje z prezydentem Federacji Rosyjskiej Władimirem Putinem - podaje "Financial Times". Ta kwestia zostanie omówiona w przyszłym tygodniu podczas spotkania przedstawicieli UE na Cyprze. Waszyngton i Kijów wyraziły bowiem poparcie dla zaangażowania Europy w rozmowy w sprawie wojny w Ukrainie.

Władimir Putin i Angela Merkel po spotkaniu na Kremlu w Moskwie, 11 stycznia 2020 roku / PAVEL GOLOVKIN/AFP/East News / East News

Najnowsze informacje z kraju i ze świata znajdziesz na RMF24.pl . Bądź na bieżąco.

Wielki powrót Angeli Merkel?

Żałuję, że Europa nie wykorzystuje wystarczająco swojego potencjału dyplomatycznego przy wojnie Rosji z Ukrainą - powiedziała w poniedziałek była kanclerz Niemiec Angela Merkel , podkreślając, że według niej Europa nie powinna pozostawiać kontaktów z Rosją wyłącznie prezydentowi USA Donaldowi Trumpowi.



"Financial Times" podaje, że rządy państw Unii Europejskiej dyskutują, czy była kanclerz Niemiec Angela Merkel mogłaby reprezentować Europę w potencjalnych negocjacjach z Władimirem Putinem. Rozważany ma być też były prezes Europejskiego Banku Centralnego Mario Draghi.

Kilka dni temu sam Putin zaproponował jako negocjatora byłego kanclerza Niemiec Gerharda Schroedera. W kwestii tej propozycji Niemcy powiedziały stanowcze "nie". To Schroeder w ostatnich tygodniach urzędowania podpisał z Rosją umowę o budowie Gazociągu Północnego po dnie Bałtyku, omijającego Polskę.

W przyszłym tygodniu temat negocjacji z Rosją wróci na tapet

"Financial Times" informuje, że unijni ministrowie spraw zagranicznych omówią zalety potencjalnych kandydatów na spotkaniu UE na Cyprze w przyszłym tygodniu, po tym jak Waszyngton i Kijów wyraziły poparcie dla zaangażowania Europy w rozmowy z prezydentem Rosji w sprawie wojny na Ukrainie. Brytyjski dziennik powołuje się na osoby poinformowane o rozmowach.

Administracja Donalda Trumpa, obecnie zajęta własną wojną na Bliskim Wschodzie, poinformowała swoich odpowiedników w UE, że nie sprzeciwia się temu, aby Europa rozmawiała z Putinem równolegle z rozmowami pokojowymi pod przewodnictwem USA. Wiedzą, że to nie działa - powiedziała jedna z osób, z którą rozmawiał "FT", odnosząc się do obecnych wysiłków na rzecz zakończenia konfliktu.

Wysoki rangą urzędnik ukraiński powiedział "FT", że Zełenski chciałby, aby stroną europejską w rozmowach z Rosją kierował "ktoś taki jak Mario Draghi" lub "silny, obecny przywódca państwa". Zełenski prawdopodobnie omówi tę kwestię z przywódcami Francji, Niemiec i Wielkiej Brytanii jeszcze w tym tygodniu - powiedział urzędnik.

Bruksela zamknęła formalne kanały komunikacji z Moskwą po inwazji Putina na Ukrainę w 2022 roku, poza sporadycznymi próbami nawiązania kontaktów przez niektórych przywódców UE.