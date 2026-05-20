Tragiczny wypadek na torach w Podkarpackiem. Młoda kobieta zginęła w środę rano potrącona przez pociąg relacji Kraków Główny - Przemyśl.

Śmiertelne potrącenie młodej kobiety przez pociąg na trasie Kraków Główny - Przemyśl, na odcinku Trzciana - Rzeszów Główny.

Ruch pociągów został wstrzymany - informuje PKP PLK.

Do potrącenia doszło na odcinku Trzciana - Rzeszów Główny - poinformowała Dorota Szalacha z biura prasowego PKP PLK.

Na miejsce zostały wezwane służy ratunkowe. Osoba zginęła na miejscu. Ruch pociągów został wstrzymany - przekazała Szalacha.

Jak poinformowała oficer prasowy policji w Rzeszowie podkom. Magdalena Żuk, ofiarą jest młoda kobieta. Na miejscu są służby oraz prokurator, którzy wyjaśniają okoliczności zdarzenia.

Przewoźnicy wprowadzają zastępczą komunikację autobusową. Szczegóły podawane są na portalu pasażera, a na stacjach i przystankach - aktualne komunikaty.

Utrudnienia potrwają kilka godzin.



