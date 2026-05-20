Z aptek w całym kraju wycofano areozol Envil gardło. "Powodem wycofania leku jest zbyt duże stężenie etanolu" - podał Główny Inspektor Farmaceutyczny. Producent leku, firma Aflofarm, ustalił już prawdopodobną przyczynę wykrycia wady i zaplanował działania naprawcze, a ryzyko dla pacjentów ocenił jako niskie.

Jak podał GIF, zbyt duże stężenie etanolu wykryto podczas rutynowych testów sprawdzających jakość i stabilność produktu w czasie jego przechowywania.

Decyzja z rygorem natychmiastowej wykonalności dotyczy sześciu konkretnych serii leku Envil gardło (aerozol, 30 ml): 01AF0524 (ważna do maja 2026 r.), 01AF0624 i 02AF0624 (ważne do czerwca 2026 r.) oraz 01AF1024, 02AF1024 i 03AF1024 (ważne do października 2026 r.).

"Krótki termin, jaki pozostał do końca ważności produktu, nie jest wystarczającym powodem do braku podejmowania działań administracyjnych przez Głównego Inspektora Farmaceutycznego" – wskazał GIF.

Inspektorat wyjaśnił, że przekroczenie norm zawartości etanolu nie pozwala na potwierdzenie skuteczności i bezpiecznego stosowania leku. Dalsze pozostawanie wadliwego produktu w obrocie stwarzałoby ryzyko dla zdrowia pacjentów, dlatego konieczne było nadanie decyzji rygoru natychmiestowej wykonalności.

Producent leku, firma Aflofarm, ustalił już prawdopodobną przyczynę wykrycia wady i zaplanował działania naprawcze, a ryzyko dla pacjentów ocenił jako niskie. Jednocześnie spółka zadeklarowała, że do czasu zakończenia wyjaśnienia sprawy całkowicie wstrzymuje produkcję oraz sprzedaż tego leku.

