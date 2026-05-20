W samym sercu Gdańska archeolodzy natrafili na wyjątkowe znalezisko – granitową płytę nagrobną z XIII wieku z reliefem krzyża łacińskiego. To kolejne odkrycie na słynnym wykopie przy ul. Grodzkiej i Sukienniczej, gdzie w poprzednich latach odsłonięto już m.in. płytę z wizerunkiem rycerza. Najnowsze znalezisko może rzucić nowe światło na historię średniowiecznego Pomorza i Europy.

Archeolodzy z firmy ArcheoScan podczas prac wykopaliskowych w centrum Gdańska natrafili na granitową płytę nagrobną z reliefem krzyża łacińskiego, datowaną na XIII wiek. Odkrycia dokonano na stanowisku archeologicznym Śródmieście I, zlokalizowanym przy ul. Grodzkiej i Sukienniczej, gdzie niegdyś znajdowała się popularna lodziarnia Miś.

Informacje o znalezisku przekazał rzecznik Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, Marcin Tymiński.

Według archeolog Sylwii Kurzyńskiej, odkryta płyta prawdopodobnie znajduje się in situ, czyli w miejscu pierwotnego zdeponowania.

"Spodziewamy się, że po jej podniesieniu odkryjemy kolejny pochówek" - powiedziała Kurzyńska. Tegoroczne prace są związane z przygotowaniami do wydobycia pozostałości drewnianego kościoła, którego fragmenty datowane na 1140 rok odkryto w 2024 roku.

Wykopaliska odsłaniają średniowieczne tajemnice

Prace archeologiczne na tzw. zamczysku trwają od 2023 roku pod kierownictwem dr Moniki Kasprzak. Wcześniejsze sezony przyniosły odkrycie dziewięciu płyt nagrobnych, w tym siedmiu granitowych, jednej piaskowcowej z arkadą i maswerkiem oraz jednej wapiennej z wizerunkiem rycerza.

Na tej ostatniej zachowały się szczegóły uzbrojenia, takie jak kolczuga, miecz na prawym ramieniu i tarcza, a także fragmenty buta i nogawic.



Znaczenie odkryć dla historii Europy

Według Wojewódzkiej Rady Ochrony Zabytków, znaleziska z Gdańska mają ogromne znaczenie nie tylko dla badań nad dziejami średniowiecznego Pomorza, ale również dla poznania historii średniowiecznej Europy. W ubiegłym roku odkrycia przy ul. Grodzkiej i Sukienniczej doprowadziły do powołania specjalnej komisji ekspertów oraz rozszerzenia zakresu wykopalisk.



Wciąż nie wiadomo, jakie kolejne tajemnice skrywa ziemia pod centrum Gdańska. Archeolodzy liczą, że najnowsze odkrycia pozwolą lepiej poznać życie i zwyczaje mieszkańców średniowiecznego miasta oraz odsłonią kolejne nieznane dotąd fakty z historii regionu.