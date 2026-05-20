Premier Donald Tusk powitał w willi przy ul. Parkowej nowego premiera Węgier Petera Magyara. Szefowie rządów przeprowadzą rozmowę w cztery oczy. O godz. 12 Magyara przyjmie w Belwederze prezydent Karol Nawrocki. W planie jest jeszcze spotkanie Magyara z marszałkiem Sejmu Włodzimierzem Czarzastym i z marszałek Senatu Małgorzatą Kidawą-Błońską.
Nowy premier Węgier Peter Magyar wczoraj przybył do Polski w towarzystwie kluczowych ministrów. Swoją pierwszą oficjalną podróż Magyar rozpoczął w Krakowie, gdzie m.in. zwiedzał Wawel. Kolejno udał się pociągiem do Warszawy. Dzisiaj o godz. 10 powitał go premier Donald Tusk i ministrowie.
Magyar ma poruszyć z Tuskiem tematy międzynarodowe i unijne, przede wszystkim kwestie bezpieczeństwa i obrony. Zapowiedział, że chce wzmocnić stosunki z Polską i odświeżyć współpracę w ramach Grupy Wyszehradzkiej.
Potem premier Węgier spotka się z prezydentem Karolem Nawrockim oraz marszałkami Sejmu i Senatu. Przewidziano też spotkanie delegacji obu krajów.
Po wizycie w Warszawie premier Węgier Péter Magyar uda się do Gdańska, gdzie powtórnie spotka się z premierem Donaldem Tuskiem. Politycy przejdą ul. Długą spod Złotej Bramy do Domu Uphagena. W Sali Czerwonej odbędzie się następnie spotkanie z byłym prezydentem RP Lechem Wałęsą. Po zakończeniu rozmów premierzy przejdą do Dworu Artusa. Przejście będzie otwarte dla akredytowanych mediów.
W czwartek rano Magyar uda się do Wiednia, a stamtąd pociągiem wróci do Budapesztu.
