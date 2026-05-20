Tajlandia wprowadza istotne zmiany w zasadach wjazdu dla turystów z ponad 90 krajów, w tym Polski. Od czerwca 2026 roku maksymalny pobyt bez wizy zostanie skrócony z 60 do 30 dni. Decyzja ma związek z rosnącą liczbą przestępstw popełnianych przez cudzoziemców oraz nadużyciami związanymi z przekraczaniem granic.

Od czerwca 2026 roku maksymalny pobyt bez wizy w Tajlandii zostanie skrócony z 60 do 30 dni (zdj. ilustracyjne)

Nowe zasady wjazdu do Tajlandii

Tajlandia, jeden z najpopularniejszych kierunków turystycznych na świecie, zdecydowała się na zaostrzenie przepisów dotyczących pobytu bezwizowego. Dotychczas turyści z 93 krajów, w tym Polacy, mogli przebywać w Tajlandii bez wizy przez 60 dni. Od czerwca 2026 roku ten okres zostaje skrócony do 30 dni.

Zmiany obejmują także zmniejszenie liczby krajów uprawnionych do pobytu bezwizowego - z 57 do 54. Ostateczna lista państw nie została jeszcze opublikowana.

Powody zaostrzenia przepisów przez Tajlandię

Jak podkreślają tajlandzkie władze, decyzja o skróceniu pobytu bezwizowego została podjęta w odpowiedzi na rosnącą liczbę przestępstw popełnianych przez cudzoziemców. W ostatnich miesiącach media społecznościowe obiegły liczne doniesienia o przypadkach kradzieży, nieobyczajnych zachowaniach czy nielegalnym prowadzeniu działalności gospodarczej przez turystów. Szczególne zaniepokojenie budziły przypadki przekraczania dozwolonego czasu pobytu oraz działalność zorganizowanych grup przestępczych.

Rzeczniczka rządu Tajlandii, Rachada Dhanadirek, podkreśliła, że choć turystyka przynosi krajowi wymierne korzyści gospodarcze, obecny system był wykorzystywany przez osoby łamiące prawo.

Co się zmienia dla Polaków?

Polacy, podobnie jak obywatele innych krajów objętych nowymi przepisami, będą mogli przebywać w Tajlandii bez wizy przez maksymalnie 30 dni. Istnieje możliwość jednorazowego przedłużenia pobytu, jednak decyzja o przedłużeniu będzie należała do urzędnika imigracyjnego, a turysta będzie musiał uzasadnić chęć dłuższego pobytu.

W 2024 roku Tajlandia wydłużyła okres pobytu bezwizowego do 60 dni, by wesprzeć odbudowę sektora turystycznego po pandemii COVID-19. Teraz jednak władze zdecydowały się na powrót do bardziej restrykcyjnych zasad.

Turystyka w Tajlandii nadal nie wróciła do poziomu sprzed pandemii

Turystyka stanowi od 10 do 20 proc. PKB Tajlandii. Liczba zagranicznych gości wciąż nie wróciła do poziomu sprzed pandemii. Dodatkowo, na spadek liczby turystów wpływają rosnące ceny paliwa lotniczego oraz niestabilna sytuacja geopolityczna na świecie.

Według danych Bangkok Post, w pierwszych czterech miesiącach 2026 roku liczba przyjazdów do Tajlandii spadła o 3,45 proc. w porównaniu z rokiem poprzednim. Władze kraju zrewidowały prognozy dotyczące liczby turystów na ten rok z 35 do 32 milionów.