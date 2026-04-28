To atak niedźwiedzia był przyczyną śmierci 58-latki, która zginęła w ubiegłym tygodniu w miejscowości Płonna (woj. podkarpackie). Potwierdziła to przeprowadzona sekcja zwłok kobiety. Biegły lekarz wykluczył udział osób trzecich - przekazała we wtorek rzecznik Prokuratury Okręgowej w Krośnie Marta Kolendowska-Matejczuk.

Do tragedii doszło w ubiegły czwartek rano, gdy kobieta wraz z synem wybrała się do lasu w gminie Bukowsko na poszukiwanie zrzutów poroża.

Około godziny 10:30 syn otrzymał telefon od matki - kobieta poinformowała, że została zaatakowana przez niedźwiedzia. Mężczyzna natychmiast ruszył na pomoc. Po kilkunastu minutach odnalazł matkę z poważnymi obrażeniami głowy.

Na miejsce wezwano służby ratunkowe, jednak mimo szybkiej reakcji nie udało się uratować życia 58-latki. Lekarz stwierdził zgon na miejscu. Prokuratura Rejonowa w Sanoku prowadzi śledztwo pod kątem nieumyślnego spowodowania śmierci - to standardowa procedura w tego typu przypadkach.

Miejsce tragedii, oddalone o około 1,5 kilometra w głąb lasu, zostało dokładnie zbadane przez pracowników Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Rzeszowie. Według ich ustaleń, do ataku mogło dojść z powodu silnego wiatru - zwierzę prawdopodobnie nie usłyszało ani nie wyczuło zbliżającej się kobiety, co doprowadziło do jego agresji.

Prokuratura czeka obecnie na pisemną opinię biegłego, która ma ostatecznie potwierdzić wszystkie okoliczności tragedii.

Zobacz również:

Nowe informacje po ataku niedźwiedzia na Podkarpaciu. "To sprzyja sytuacji zaskoczenia"