Trzech Polaków, podejrzanych o szpiegowanie na rzecz Rosji, zatrzymała Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Informację przekazał minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak.

W porannym wpisie na platformie X Tomasz Siemoniak poinformował, że funkcjonariusze ABW na polecenie Podlaskiego Wydziału Zamiejscowego Prokuratury Krajowej zatrzymali 3 osoby podejrzane o działania szpiegowskie na rzecz Rosji.

Zatrzymani to Polacy. Mężczyźni mają od 48 do 62 lat. "Zarzuca się im działania wywiadowcze - rozpoznawanie rozmieszczenia wojsk NATO na terytorium RP oraz wytwarzanie i udostępnianie materiałów o charakterze propagandowym i dezinformacyjnym" - przekazał Siemoniak.

W komunikacie zamieszczonym na stronie ABW czytamy, że mężczyźni zostali zatrzymani 12 maja. "Prokurator przedstawił zarzuty działania na rzecz obcego wywiadu i udzielania temu wywiadowi informacji, których przekazanie mogło wyrządzić szkodę Rzeczypospolitej Polskiej" - napisano w komunikacie. Ponadto mężczyźni mieli przygotowywać się do realizacji zadań o charakterze dywersyjnym i sabotażowym.

Podejrzani - jak informuje ABW - zaangażowali się w gromadzenie pieniędzy na zakup sprzętu na potrzeby wojsk rosyjskich. "Zatrzymani, na zlecenie ustalonego obywatela Federacji Rosyjskiej powiązanego z Federalną Służbą Bezpieczeństwa FR, wykonywali również czynności o charakterze wywiadowczym, polegające m.in. na rozpoznawaniu rozmieszczenia wojsk NATO stacjonujących na terytorium RP" - informuje Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Z ustaleń śledczych wynika też, że mężczyźni byli przygotowywani do zadań o charakterze dywersyjnym i sabotażowym - mieli brać udział w szkoleniach strzeleckich oraz szkoleniach z taktyki pola walki.

Sąd w Białymstoku aresztował mężczyzn na trzy miesiące. Nie przyznają się do zarzutów. Grozi im od 8 lat więzienia do dożywocia.

Siemoniak zapowiada kolejne zatrzymania w tej sprawie.



